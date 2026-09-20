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Senzacija decenije! Olimpijski šampion brutalno nokautiran u UFC

Александар Илић
Aleksandar Ilić

20. 09. 2026. u 09:08

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Šon Šaraf je na UFC 331 napravio veliku senzaciju. Ne samo da je savladao olimpijskog šampiona Gejbla Stivsona, već je to uradio za 12 sekundi!

Сензација деценије! Олимпијски шампион брутално нокаутиран у УФЦ

FOTO: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Nema sumnje da je ovo jedna od najvećih senzacija u novijoj UFC istoriji. 

Stivson, inače olimpijski šampion u rvanju ušao je u duel kao neporaženi MMA borac sa učinkom 4:0, dodatan vetar u leđa trebalo je da mu da to što mu je trener legendarni Džon Džons, ali... 

Šaraf je imao drugačije ideje. 

Odmah je krenuo punom snagom napred, nije dao Stivsonu priliku da kontroliše distancu, pronašao je priliku za levi kroše, pogodio protivnika i odmah je usledio kraj... Svega 12 sekundi nakon početka Šaraf je proglašen za pobednika. 

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