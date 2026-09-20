Senzacija decenije! Olimpijski šampion brutalno nokautiran u UFC

Šon Šaraf je na UFC 331 napravio veliku senzaciju. Ne samo da je savladao olimpijskog šampiona Gejbla Stivsona, već je to uradio za 12 sekundi!

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Nema sumnje da je ovo jedna od najvećih senzacija u novijoj UFC istoriji.

Stivson, inače olimpijski šampion u rvanju ušao je u duel kao neporaženi MMA borac sa učinkom 4:0, dodatan vetar u leđa trebalo je da mu da to što mu je trener legendarni Džon Džons, ali...

Šaraf je imao drugačije ideje.

Sean Sharaf a Palestinian UFC Fighter who was a +1000 Underdog knocked out Gable Steveson in 10 seconds and said “ALHAMDULILLAH” and proceeded to recite Surah Al-Fatiha for his late brother in front of Las Angeles.



He is a legend and will forever be remembered in UFC history🏆 pic.twitter.com/XHDHoAdk1t — THE ANTI GURU (@AntiGuruMMA) September 20, 2026

Odmah je krenuo punom snagom napred, nije dao Stivsonu priliku da kontroliše distancu, pronašao je priliku za levi kroše, pogodio protivnika i odmah je usledio kraj... Svega 12 sekundi nakon početka Šaraf je proglašen za pobednika.

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