Vojvodina ostala bez pobede u derbiju kola: "Fenjeraš" šokirao Novi Pazar (VIDEO)

Odigrane su dve od četiri utakmica subotnjeg programa u Superligi Srbije.

FOTO: FK Vojvodina

U terminu od 17.00 na superligaške terene istrčali su Vojvodina i IMT na "Karađorđu" (1:1), te Novi Pazar i Zemun na stadionu kraj Jošanice (2:2). Najveću pažnju ljubitelja fudbala privukao je duel u Novom Sadu, koji se završio bez pobedika.

Gledali smo uzbudljivu utakmicu u srpskoj Atini. Meč je opravdao epitet derbija kola, a domaćin je do prednosti stigao već u drugom minutu. Siugan je bio Petar Sukačev, koji se podsetimo našao na širem spisku selektora Veljka Paunovića za predstojeće mečeve Lige nacija.

Do kraja prvog dela nije bilo previše uzbuđenja, da bi u nastavku gosti zaigrali dosta konkretnije. To im se i isplatilo u 60. minitu, kada mrežu Dragana Rosića trese Nikola Glišić.

Bilo je prilika do samog kraja, opasno je pre svega bilo ispred gola "stare dame", pogotovo u 89. minutu kada je jedan od igrača IMT-a praktino izašao sam ispred Rosića. No, rizikovao je štoper domaćih Kornel Suč, napravio prekršaj te zaradio direktan crveni karton, ali i sprečio stopostotnu priliku za goste.

Novi Pazar je u duel sa "fenjerašem" ušao kao apsolutni favorit, a posle 15 minuta fudbala imali su minimalnu prednost zahvaljujući golu Adema Ljajića, njegovom prvom od povratku u tabor plavo-belih.

Ipak, Zemun se nije dao i uspeo da izjednači već u trećem miutu drugog poluvremena preko Vasilija Bakića.

Domaćin ponovo stiže do vođstva u 63. minutu, kada Tomislav Dadić beleži svoju drugu asistenciju večeras, a gol postiže bivši defanzivac Partizana Aleksandar Miljković.

Činilo se da domaćin kontroliše dešavanja na terenu, da bi u nadoknadi usledio šok. Prvo dvostruki asistent Dadić dobija drugi žuti karton u 89. minutu, da bi četiri minuta kasnije Đorđe Petrović pogodio za 2:2.

