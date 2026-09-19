PRVI PUT DA PREDSEDNIK DOLAZI KOD NAS U SELO: Vučić se opustio u Bačincu, uz fudbal, kafanu i pivo (FOTO/VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, objavio je na Instagramu snimak svog obilaska Bačinca, nedaleko od Selevca, u opštini Smederevska Palanka, uz poruku: "Fudbal, kafana, Zaječarsko pivo, a usput i ozbiljne stvari!"
Video počinje kadrovima iz kafane, gde Vučić kaže da se ljudi časte o njegovom trošku.
Potom je prikazan ispred Osnovne škole "Đorđe Jovanović" u selu Bačinac, gde je govorio o radovima koji su u prethodnom periodu izvedeni u ovom mestu.
Vučić je podsetio da je u Bačincu urađen put u dužini od 7,4 kilometra.
- Stvarno je kao pista - rekao je Vučić.
Vučić je potom govorio i o školi u selu.
- I školu smo uradili, do 4. razreda, dvanaestoro dece. Nadam se da će u budućnosti biti nešto više dece, verujem. Zbog toga su išli u Selevac i u druga mesta, zato što nije bila ovde škola u najboljem stanju - rekao je predsednik.
Kako je naveo, sad je došao red i na obilazak Mesne zajednice.
Jedan od meštana mu je rekao:
- Iskreno, prvi put da dolazi predsednik kod nas u selo.
Vučić je zatim obišao Mesnu zajednicu, gde je razgovarao s meštanima o problemima i zahtevima koje su mu izneli.
Tokom posete potpisao se i na fudbalsku loptu, a potom se sa okupljenim meštanima fotografisao i nazdravio uz pivo.
Na kraju susreta Vučić je najavio da će biti urađen i put do Malog Gaja.
- Napravićemo vam i put do Malog Gaja - poručio je Vučić.
Osvrnuo se i na lokalni fudbalski klub, FK Bačinac, uz očekivanje da će se i njegov plasman popraviti.
Ceo susret s meštanima pogledajte u videu ispod.
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