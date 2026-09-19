PRVI PUT DA PREDSEDNIK DOLAZI KOD NAS U SELO: Vučić se opustio u Bačincu, uz fudbal, kafanu i pivo (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, objavio je na Instagramu snimak svog obilaska Bačinca, nedaleko od Selevca, u opštini Smederevska Palanka, uz poruku: "Fudbal, kafana, Zaječarsko pivo, a usput i ozbiljne stvari!"

Foto: Printskrin Instagram/avucic

Video počinje kadrovima iz kafane, gde Vučić kaže da se ljudi časte o njegovom trošku.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

Potom je prikazan ispred Osnovne škole "Đorđe Jovanović" u selu Bačinac, gde je govorio o radovima koji su u prethodnom periodu izvedeni u ovom mestu.

Vučić je podsetio da je u Bačincu urađen put u dužini od 7,4 kilometra.

- Stvarno je kao pista - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

Vučić je potom govorio i o školi u selu.

- I školu smo uradili, do 4. razreda, dvanaestoro dece. Nadam se da će u budućnosti biti nešto više dece, verujem. Zbog toga su išli u Selevac i u druga mesta, zato što nije bila ovde škola u najboljem stanju - rekao je predsednik.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

Kako je naveo, sad je došao red i na obilazak Mesne zajednice.

Jedan od meštana mu je rekao:

- Iskreno, prvi put da dolazi predsednik kod nas u selo.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

Vučić je zatim obišao Mesnu zajednicu, gde je razgovarao s meštanima o problemima i zahtevima koje su mu izneli.

Tokom posete potpisao se i na fudbalsku loptu, a potom se sa okupljenim meštanima fotografisao i nazdravio uz pivo.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

Na kraju susreta Vučić je najavio da će biti urađen i put do Malog Gaja.

- Napravićemo vam i put do Malog Gaja - poručio je Vučić.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

Osvrnuo se i na lokalni fudbalski klub, FK Bačinac, uz očekivanje da će se i njegov plasman popraviti.

Ceo susret s meštanima pogledajte u videu ispod.