DA LI JE OVO PROMAŠAJ SEZONE? Fudbaler Partizana se obrukao u Surdulici (VIDEO)

Neverovatan promašaj Igora Miladinovića.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Partizan od 19.00 gostije Radniku u Surdulici u 10. kolu Superlige Srbije, a već na startu je imao ogromnu priliku da dođe do prednosti. Međutim, Igor Miladinović propustio ono što je izgledalo kao zicer koji je teže promašiti nego pogoditi.

Igrao se šesti minut kada je Demba Sek odlično pronašao Erika Kojzeka. On je ušao u kazneni prostor i poslao loptu na peterac, pravo pred gol, gde je utrčavao pomenuti Miladinović.

Pred njim je praktično bio prazan gol, a sa samo nekoliko metara bilo je potrebno da pošalje loptu u mrežu. Umesto toga, pozajmljeni igrač Sent Etjena je pogodio prečku, nakon čega je lopta završila preko gola.

Neverovatan promašaj u uvodnim minutima utakmice, posebno imajući u vidu koliko je Partizanov fudbaler bio blizu gola.

U međuvremenu, crno-beli su uspeli da povedu preko Erika Kojzeka u 18. minutu, da bi domaći izjednačili pogotkom Emanuela Kvaršija u 27. minut. Dešavanja sa utakmice pratite na našem LAJV BLOGU.