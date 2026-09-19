Fenerbahče slomio Dubai: Tim iz Istanbula osvojio treće mesto na Superkupu Evrolige
KOŠARKAŠI Fenerbahčea osvojili su treće mesto na Superkupu Evrolige pobedivši Dubai sa 85:77 (22:21, 25:18, 17:26, 21:12).
Oba tima su tokom leta dosta promenili sastav, ali deluje da je bolje uigran tim Šarunasa Jasikevičijusa.
Prvo poluvreme proteklo je u znaku tima iz Istanbula koji je na veliku pauzu otišao sa osam poena prednosti - 47:39.
Reagovao je tim Ćavija Paskvala po povratku na parket. Odigrali su odličan treći period i preokrenuli su rezultat - 64:65.
Ipak, Fenerbahče je u četvrtom periodu podigao nivo agresivnosti, posebno u odbrani i to mu je donelo trijumf.
Najefikasniji kod pobednika bio je Talen Otron-Taker sa 23 poena, Vejd Boldvin i Trent Forest su postigli po 11. Na drugoj strani najbolji je bio Davis Bertans sa 14, isto toliko dao je Eli Okobo.
Podsetimo, u finalu Superkupa Evrolige sastaju se Olimpijakos i Real Madrid.
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