uživoPrenos, Železničar - Zvezda: Kakav šok za crveno-bele
Železničar iz Pančeva i Crvena zvezda odigraće zaostali meč 5. kola Superlige Srbije. Prenos uživo možete da pratite na portalu "Novosti".
ŽELEZNIČAR - ZVEZDA (drugo poluvreme u toku) 1:1 (1:1) ( Milikić 45+2'- Veljković 13')
KRAJ PRVOG POLUVREMENA
45+2' GOL, Železničar! Ostao je Čam na zemlji, a Milikić je bio najviši u skoku nakon cenatršuta Simaa, izjednačenje!
45' Igraće se četiri minuta u nadoknadi.
37' Bukari je probao iz trka, ali je šutirao pravo u dobro postavljenog Zorana Popovića.
33' Kuljanin je imao sjajnu priliku, Bađo ga je odlično zaustavio u presudnom momentu.
26' Prvo je Karikari odlično povukao napad, a onda Pedro probao udarcem sa distance, imala je lopta nezgodan efe, ali je Mateus bio dobro postavljen.
13' GOL, ZVEZDA! Upalio se protivpožarni alarm na stadionu u Pančevu. Zvezda je iskoristila lošiju vidljivost i indisponiranost gostiju, Veljković je sjajno reagovao na dodavanje u petercu, vode gosti.
12' Nastavljen je meč u Pančevu, vidljivost još uvek loša
7' Zbog bakljade navijača Zvezde prekinut je meč.
3' Otvorena igra na startu meča.
1' Počinje meč u Pančevu.
ŽELEZNIČAR: Popović - Tegeltija, Milikić, Vidojević, Đuričić - Lerno, Jevremović, Šekularac - Kuljanin, Karikari, Pedro.
CRVENA ZVEZDA: Mateus - Nakajama, Gudelj, Veljković - Gaštarov, Badžo - Kostov, Čam - Bukari, Nijang, Lučić.
UOČI MEČA
19.15 - Klupe Pančevaca i crveno-belih izgledaju ovako:
Železničar: Stevanović, Adžić, Jovanović, Jusif, Tošić, Ankeje, Amadu Sabo, Sbai, Obradović, De Kamargo, Plavšić.
Zvezda: Radanović, Ivanić, Arnautović, Balov, Katai, Abu Fani, Hendel, Elšnik, Strika, Lukasen, Loizu.
19.00 - Izašli su sastavi za večerašnji duel u Pančevu.
UVOD
Zvezda u meč ulazi kao lider prvenstva. Nakon osam odigranih mečeva ima 22 boda, sedam pobeda i remi. Takođe i impresivnu gol razliku - 19:2.
Železničar je trenutno na osmom mestu sa 11 bodova iz sedam utakmica.
Pančevci imaju tri pobede, dva remija i dva poraza, uz gol-razliku 11:7.
Utakmica ima dodatnu težinu za obe ekipe.
Zvezda želi da nastavi trku na vrhu tabele, dok Železničar može da popravi svoju poziciju i približi se ekipama iz gornjeg dela Superlige.
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