Fudbal

uživoPrenos, Železničar - Zvezda: Kakav šok za crveno-bele

Александар Илић
Aleksandar Ilić

17. 09. 2026. u 20:59 >> 20:59

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Železničar iz Pančeva i Crvena zvezda odigraće zaostali meč 5. kola Superlige Srbije. Prenos uživo možete da pratite na portalu "Novosti".

Пренос, Железничар - Звезда: Какав шок за црвено-беле

FOTO: FK Železničar Pančevo

ŽELEZNIČAR - ZVEZDA (drugo poluvreme u toku) 1:1 (1:1)  ( Milikić 45+2'- Veljković 13') 

KRAJ PRVOG POLUVREMENA 

45+2' GOL, Železničar! Ostao je Čam na zemlji, a Milikić je bio najviši u skoku nakon cenatršuta Simaa, izjednačenje! 

45'  Igraće se četiri minuta u nadoknadi. 

37' Bukari je probao iz trka, ali je šutirao pravo u dobro postavljenog Zorana Popovića.

33' Kuljanin je imao sjajnu priliku, Bađo ga je odlično zaustavio u presudnom momentu. 

26' Prvo je Karikari odlično povukao napad, a onda Pedro probao udarcem sa distance, imala je lopta nezgodan efe, ali je Mateus bio dobro postavljen.

13' GOL, ZVEZDA! Upalio se protivpožarni alarm na stadionu u Pančevu. Zvezda je iskoristila lošiju vidljivost i indisponiranost gostiju, Veljković je sjajno reagovao na dodavanje u petercu, vode gosti. 

12' Nastavljen je meč u Pančevu, vidljivost još uvek loša 

7' Zbog bakljade navijača Zvezde prekinut je meč. 

3' Otvorena igra na startu meča. 

1' Počinje meč u Pančevu.  

ŽELEZNIČAR: Popović - Tegeltija, Milikić, Vidojević, Đuričić - Lerno, Jevremović, Šekularac - Kuljanin, Karikari, Pedro.

CRVENA ZVEZDA: Mateus - Nakajama, Gudelj, Veljković - Gaštarov, Badžo - Kostov, Čam - Bukari, Nijang, Lučić.

UOČI MEČA

19.15 - Klupe Pančevaca i crveno-belih izgledaju ovako:

Železničar: Stevanović, Adžić, Jovanović, Jusif, Tošić, Ankeje, Amadu Sabo, Sbai, Obradović, De Kamargo, Plavšić.

Zvezda: Radanović, Ivanić, Arnautović, Balov, Katai, Abu Fani, Hendel, Elšnik, Strika, Lukasen, Loizu.

19.00 - Izašli su sastavi za večerašnji duel u Pančevu.

UVOD 

Zvezda u meč ulazi kao lider prvenstva. Nakon osam odigranih mečeva ima 22 boda, sedam pobeda i remi. Takođe i impresivnu gol razliku - 19:2. 

Železničar je trenutno na osmom mestu sa 11 bodova iz sedam utakmica. 

Pančevci imaju tri pobede, dva remija i dva poraza, uz gol-razliku 11:7.

Utakmica ima dodatnu težinu za obe ekipe. 

Zvezda želi da nastavi trku na vrhu tabele, dok Železničar može da popravi svoju poziciju i približi se ekipama iz gornjeg dela Superlige.

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