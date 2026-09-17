Određen datum: Poznat termin konstitutivne sednice Skupštine FSS!

Stiglo saopštenje iz srpsle "kuće fudbala".

FOTO: FSS

Konstitutivna sednica Skupštine FSS održaće se 17. oktobra ove godine u Sportskom centru u Staroj Pazovi, odlučio je Fudbalski savez Srbije!

Tim povodom je stiglo saopštenje iz nacionalne "kuće fudbala", koje prenosimo u celosti:

"U skladu sa odrebama iz člana 58. stav 2. Statuta FS Srbije i na osnovu odredbi iz člana 7. Poslovnika o radu Skupštine FS Srbije, konstatujući i izjavljujući da su saziv i sastav Skupštine FS Srbije sačinjeni u skladu sa odredbama Statuta FS Srbije, Odbor za hitna pitanja FS Srbije, SAZIVA KONSTITUTIVNU sednicu Skupštine FS Srbije XXVIII saziva za 17. oktobar 2026. godine (subota), sa početkom u 11:00 časova, u Sportskom centru FS Srbije u Staroj Pazovi.

Utvrđuje se sledeći Dnevni red KONSTITUTIVNE sednice Skupštine FS Srbije, koji će biti iznet pred delegate, a to je:

1. OTVARANjE SEDNICE SKUPŠTINE (uvodna reč predsednika FS Srbije)

2. IZBOR RADNIH TELA SKUPŠTINE

a) Radnog predsedništva,

b) Verifikacione komisije,

v) Zapisničara,

g) Imenovanje članova za proveru zapisnika - dva overača zapisnika,

d) Imenovanje brojača glasova.

3. IZVEŠTAJ VERIFIKACIONE KOMISIJE

4. VERIFIKACIJA MANDATA ČLANOVA SKUPŠTINE FS SRBIJE

5. USVAJANjE DNEVNOG REDA SEDNICE SKUPŠTINE FS SRBIJE

6. RAZMATRANjE I USVAJANjE ZAPISNIKA SA SEDNICE SKUPŠTINE FS SRBIJE OD 20. APRILA 2026. GODINE

7. IZVEŠTAJ O RADU

8. FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

PREDSEDNIK

Dragan DžAJIĆ, s.r.", stoji u saopštenju Fudbalskog saveza Srbije.