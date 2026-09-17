LAŽOMER: Ilija Srdanović - šta sve staje iza broja jedan?
ILIJA Srdanović, prvo ime studentske izborne liste, iz dana u dan dospeva u žižu javnosti zbog novih optužbi i kontroverzi koje se vezuju za njegovo ime.
Od incidenata sa kolegama i disciplinskog postupka tokom kovida zbog organizovanja žurki, do njegovog političkog angažmana, javnost dobija sve više informacija o čoveku koji želi na čelo države. Novi snimak na kome za kafanskim stolom zviždi u pištaljku i viče „Pumpaj“ je prava slika ’uzornog’ političara u pokušaju. Kako izgleda politički put prvog čoveka studentske liste — proveravamo u Lažomeru.
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