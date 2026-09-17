Politika

ŠIPTARSKI TERORISTI PODRŽAVAJU BLOKADERE: Na skupu podrške Tačiju transparenti "Studenti pobeđuju"

Novosti online

17. 09. 2026. u 18:41

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NA društvenim mrežama pojavio se skandalozan snimak koji je razbesneo javnost.

ШИПТАРСКИ ТЕРОРИСТИ ПОДРЖАВАЈУ БЛОКАДЕРЕ: На скупу подршке Тачију транспаренти Студенти побеђују

Foto: Printsrkin/Reporteri

Na skupu podrške nekadašnjem vođi tzv. OVK Hašimu Tačiju u Prištini pojavili su se transparenti sa porukom "Studenti pobeđuju".

Albanski učesnici protesta nosili su ove natpise i otvoreno slavili poruke koje se mesecima plasiraju na skupovima blokadera u Srbiji.

Ovaj skandalozan prizor razotkrio je šokantnu podudarnost ideja i poruka.

Dok se u Beogradu promovisala navodna studentska borba, iste te parole danas one oni koji veličaju optužene za najteže ratne zločine ad srpskim narodom.

Sve maske su konačno pale i građanma Srbije je sada potpuno jasno ko podržava ove narative i iz kojih centara stiže stvarna inspiracija za rušenje naše zemlje!

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