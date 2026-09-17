ŠIPTARSKI TERORISTI PODRŽAVAJU BLOKADERE: Na skupu podrške Tačiju transparenti "Studenti pobeđuju"
NA društvenim mrežama pojavio se skandalozan snimak koji je razbesneo javnost.
Na skupu podrške nekadašnjem vođi tzv. OVK Hašimu Tačiju u Prištini pojavili su se transparenti sa porukom "Studenti pobeđuju".
Albanski učesnici protesta nosili su ove natpise i otvoreno slavili poruke koje se mesecima plasiraju na skupovima blokadera u Srbiji.
Ovaj skandalozan prizor razotkrio je šokantnu podudarnost ideja i poruka.
Dok se u Beogradu promovisala navodna studentska borba, iste te parole danas one oni koji veličaju optužene za najteže ratne zločine ad srpskim narodom.
Sve maske su konačno pale i građanma Srbije je sada potpuno jasno ko podržava ove narative i iz kojih centara stiže stvarna inspiracija za rušenje naše zemlje!
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