JOVANOV: Želimo da ponudimo planove i da Srbija napreduje svakog dana

ČLAN Predsedništva Srpske napredne stranke Milenko Jovanov, izjavio je da lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" želi da Srbija napreduje svakoga dana i da rade konkretne stvari koje će građanima učiniti život boljim.

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On je rekao da danas iz Kragujevca kreće po čitavoj Srbiji "crna kutija", u kojoj građani na ekranima mogu da vide sve što se dešavalo u Srbiji u proteklih 18 meseci.

Naveo je da je tokom tog perioda moglo da se vidi zaustavljanje života u Srbiji koje su vršili blokaderi.

" Želimo da podsetimo građane Srbije šta je ono što smo živeli proteklih 18 meseci. Umesto razgovora nudili su pritisak, nudili su blokade, zaustavljanje života u Srbiji dok im se ne preda vlast", rekao je Jovanov.

Istakao je da blokaderi nemaju nikakav plan, nikakav program, niti želju za dijalogom.

"Mi, sa druge strane, želimo da razgovaramo, želimo da ponudimo planove, i želimo da radimo konkretne stvari koje će građanima učiniti život boljim. Želimo da Srbija napreduje svakoga dana", naveo je Jovanov.