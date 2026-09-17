RUSI UDARILI NA BRODOVE U ODESKOJ OBLASTI, PA OTKRILI JEZIVU ISTINU: Moskva otkrila tajni kanal neverovatnog snabdevanja ukrajinske vojske
RUSKA vojska izvela je udare na morska plovila u Odeskoj oblasti koja se koriste u interesu Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
Ciljevi udarnih bespilotnih letelica bili su:
teretni brod sa vojnim teretom u luci Černomorsk;
U Ministarstvu odbrane Rusije više puta su isticali da vojska gađa infrastrukturu kako bi smanjila vojno-ekonomski potencijal protivnika. Pri tome ruske snage koriste udarne dronove i visokoprecizno oružje velikog dometa, sposobno da uništi bilo koji cilj kako u Kijevu, tako i na celoj teritoriji Ukrajine.
Kako je naveo ambasador za posebne zadatke Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik, protivnik koristi pomorski put kao kanal za neprekidnu, 24-časovnu isporuku naoružanja. Za tri godine je, prema njegovim rečima, kroz odeske luke prošlo oko osam hiljada brodova sa vojnim teretom, što, kako je naveo, objašnjava udare ruskih snaga na te ciljeve.
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