Zvezdan Terzić ulazi u FSS, nista od predsedničkog mesta za Dragana DŽajića
Velike promene odigraće se u Fudbalskom savezu Srbije.
Kako prenosi portal "Sport klub", Crvena zvezda je promenila nosioca delegatskog mandata, te na mesto Dragana Džajića uvrstila Zvezdana Terzića.
Zamena je usledila samo dan nakon sazivanja konstitutivne sednice krovne organizacije srpskog fudbala.
To znači da, ukoliko ne dođe do promena u narednih nedelju dana neće imati podršku za novu kandidaturu za predsednika FS Srbije.
Kako portal navodi, uključivanje Terzića može se tumačiti na više načina. Ne samo kao automatski izbor za naslednika Dragana Džajića, imenovanje ipak ima težinu jer Terzić nekoliko godina unazad nije bio uključen u rad institucija FSS.
Podsetimo, novi skupštinski saziv Fudbalskog saveza Srbije biće konstituisan u subotu, 17. oktobra. Tada bi srpska kuća fudbala trebalo da dobije i predsednika u novom mandatu.
Tročlani Odbor za hitna pitanja, predvođen upravo Draganom Džajićem na sednici u četvrtak, zakazao je sednicu Skupštine FSS.
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