"USPELI SMO ZAJEDNO" Predsednik Vučić podelio moćan snimak (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić podelio je moćan snimak.
- Uspeli smo zajedno! Do konačne pobede! - prenosi Vučić.
Snimak možete pogledati OVDE.
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