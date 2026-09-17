Politika

"USPELI SMO ZAJEDNO" Predsednik Vučić podelio moćan snimak (VIDEO)

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

17. 09. 2026. u 18:32

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić podelio je moćan snimak.

УСПЕЛИ СМО ЗАЈЕДНО Председник Вучић поделио моћан снимак (ВИДЕО)

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/bs

 - Uspeli smo zajedno! Do konačne pobede! - prenosi Vučić. 

Snimak možete pogledati OVDE.

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