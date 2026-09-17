Oglasio se fudbaler Partizana: Nije bilo tuče sa Dankom Lazovićem
U javnosti se pojavila informacija o navodnom sukobu fudbalera Partizana Stefana Milića i Danka Lazovića. Odmah su se tim povodom oglasili Milić i FK Partizan.
Milić je putem svog Instagram profila objavio demanti tvrdnji o navodnom sukobu sa Lazovićem.
Crnogorski reprezentativac, međutim, u svojoj objavi negira ove navode.
- Da budem potpuno jasan, ovo što je objavljeno je laž. Nikakav fizički sukob između Danka Lazovića i mene se nije dogodio. Nisam ga "nokautirao", nisam se sa njim tukao, niti se desilo bilo šta slično onome što je napisano - tvrdi Simić.
Zatim, najavljuje i da će "preduzeti odgovarajuće pravne korake" protiv odgovornih.
- Treba sagledati stvari sa svih strana i ne dozvoliti da se plasiranjem lažnih i neproverenih informacija sistematski narušava ugled Partizana. Ovo nije prvi put da se iznose neistine i pokušava stvoriti pogrešna slika. Kreiranje ovakvih priča pozivanjem na neproverene izvore ne predstavlja novinarstvo, već širenje dezinformacija koje direktno narušavaju ugled.
- Svi objavljeni sadržaji su sačuvani i biće preduzeti odgovarajući pravni koraci protiv odgovornih - navodi se u poruci Stefana Milića.
Oglasio se i FK Partizan istim povodom.
- Fudbalski klub Partizan odlučno demantuje i odbacuje potpuno netačne informacije objavljene u pojedinim medijima, prema kojima je generalni direktor kluba izazvao sukob sa igračima koji je prerastao u tuču i nasilje. Ništa od navedenog se nije dogodilo. Reč je o potpuno izmišljenim tvrdnjama koje nemaju nikakvo utemeljenje u činjenicama.
Fudbalski klub Partizan smatra da je ovakvo plasiranje neistina deo kontinuiteta napada na klub i njegovu upravu, sa očiglednom namerom da se naruše ugled i kredibilitet FK Partizan.
Klub će nastaviti da štiti svoj ugled i interese i neće dozvoliti da se ovakve neistine predstavljaju kao činjenice - stoji u saopštenju Partizana.
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