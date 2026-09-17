Politika

LAŽOMER: Ammar Mešić u novoj ulozi letećeg demonstranta (VIDEO)

В. Н.

17. 09. 2026. u 18:35

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BLOKADERSKI glumac, Ammar Mešić, koji se pre dve godine preselio u Hrvatsku, ne prestaje sa svojim skandaloznim objavama i postupcima kojima pljuje po sopstvenoj državi.

ЛАЖОМЕР: Аммар Мешић у новој улози летећег демонстранта (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Youtube/Lažomer


 Propali glumac je na društvenoj mreži Instagram objavio snimak sa skupa blokadera na kom patetiše praveći žalosne ekspresije lica što je izazvalo burne reakcije korisnika. 

Celu vest pogledajte na linku ispod.

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