DNEVNI HOROSKOP ZA PETAK 18. SEPTEMBAR: Ovna očekuje uspeh preko putovanja, Lava u kreativnim delatnostima, a Strelca dobici preko nekretnina
SAZNAJTE šta vas u petak, 18. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
OVAN (21. 3 - 20. 4)
Prva Mesečeva četvrt u dobrom aspektu sa Merkurom, koji upravlja vašim poslom, donosi vam uspeh preko putovanja, visokog obrazovanja, pravnih pitanja, uticajnih osoba. Povedite više računa o ishrani.
BIK (21. 4 - 21. 5)
U vreme prve Mesečeve četvrti u kući novca, koja pravi sekstil sa vladaocem vaših finansija, očekuju vas manji dobici preko poslova sa strancima, podele imovine, alimentacije. Smanjite unos šećera.
BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)
Prva Mesečeva četvrt u sedmoj kući, u sekstilu sa vašim vladaocem Merkurom, donosi vam dobitke preko kreativnih i javnih delatnosti. Susret sa Vodolijom na kraćem putu ili predavanju. Potreban vam je odmor.
RAK (22. 6 - 22. 7)
U vreme prve četvrti vašeg vladaoca Meseca, u kući posla, mogući su manji problemi sa saradnicima i šefovima. Poboljšanje odnosa sa članovima porodice i ljubavnim partnerom. Uvodite zdravije navike.
LAV (23. 7 - 22. 8)
U vreme prve Mesečeve četvrti u petoj kući, pod uticajem Merkura koji upravlja vašim finansijama, očekuje vas uspeh u javnoj ili kreativnoj delatnosti, glumi, pevanju, pisanju, slikanju. Smanjite unos šećera.
DEVICA (23. 8 - 22. 9)
Prva Mesečeva četvrt u kući privatnog života, pravi sekstil sa vašim vladaocem Merkurom, donoseći vam uvećanje prihoda preko samostalne delatnosti. Poboljšanje odnosa sa članovima porodice, partnerom, a roditeljima s decom. Nesanica.
VAGA (23. 9 - 22. 10)
Prva Mesečeva četvrt u trećoj kući donosi vam dobitke preko kraćih putovanja, potpisivanja isplativog ugovora, intelektualnih delatnosti. Poboljšanje odnosa sa braćom i sestrama, rođacima, komšijama. Unosite više tečnosti.
ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)
Prva Mesečeva četvrt u kući posla, donosi vam zaradu preko putovanja, kontakata sa strancima, pravnih pitanja i uspeh na ispitima. Sekstil sa Merkurom naglašava vašu intuiciju i želju za preispitivanjem.
STRELAC (23.11 - 21. 12)
Prva Mesečeva četvrt, jednom godišnje nađe se u vašem znaku, a ove godine pravi sekstil sa Merkurom što poboljšava vaš odnos sa emotivnim ali i poslovnim partnerom. Uvećanje zarade preko nekretnina i samostalne delatnosti.
JARAC (22. 12 - 20. 1)
Prva Mesečeva četvrt u kući intuicije i podsvesti pod uticajem Merkura iz kuće karijere donosi vam poboljšanje odnosa sa kolegama i postizanje bržeg dogovora sa nadređenima i autoritetima. Provodite više vremena u prirodi.
VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)
Prva Mesečeva četvrt u 11. kući donosi vam uspeh preko velikih društvenih ili političkih organizacija, saradnje sa prijateljima i dobitke preko internet-trgovine i nekonvencionalnih izvora zarade. Bol u leđima.
RIBE (20. 2 - 20. 3)
Prva Mesečeva četvrt u kući karijere donosi vam probleme s nadređenima i autoritetima. Sekstil sa Merkurom povoljno utiče na odnos sa emotivnim partnerom, ali i sa kolegama, saradnicima i šefovima. Izbegavajte alkohol.
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