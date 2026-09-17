"Nisam rasista, ali...": Pero Antić podigao prašinu, kritikovao Zvezdu i Partizan zbog stranaca

Bivši košarkaš Crvene zvezde Pero Antić govorio je o crveno-belima i Partizanu, posebno se osvrnuo na veliki broj stranaca u timovima.

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Gostujući u podkastu "Jao Mile" Antić smatra da je evropska košarka izgubila draž, a takođe da večiti rivali ne mogu da naprave rezultat zbog malog broja igrača koji "osećaju klub".

- Malo mi je falilo to što su naši klubovi u prvi plan stavili Amere ili strance, a domaći igrači su bili sa strane, zbog toga nismo bili tamo gde je trebalo da budemo. Tu je Zvezda, ali tu je i Partizan. Fale domaći igrači, pošto oni osećaju pripadnost klubu, žrtvuju se više, uz svo poštovanje svim strancima... Nisam rasista, ali domaći igrači ginu i poštuju tim više nego bilo koji stranac - rekao je Antić.

Kaže da su u njegovo vreme divljanje na tržištu i ogromni budžeti bili nezamislivi.

- Video si kako su cene skočile, to u naše vreme nije bilo. To je ludilo sa cenama, izgubila se draž, mi smo se borili za te pare, a sada se razbacuju. Izašao sam iz Federacije, povukao sam se iz košarke, gledam sa vremena na vreme. Kad mi nema te tuče, sve je ljigavo, svi se nešto žale, traže čelendž, kod nas je bilo - sedam meseci ne primiš platu, gineš za klub, povrediš se i nastaviš da igraš. Meni fali ta košarka. Igrala se prava košarka, naša evropska košarka izgubila draž, digitalizacija, svako ima svoja prava, lepo izađeš na teren i gineš 40 minuta. Izgubila mi se borba i požrtvovanost na terenu.

Antić je igrao za najveće evropske klubove, ali situacija nije bila ni približno trenutnoj.

- Oni dođu - pare! Ja sam isto bio stranac, ali sam imao tu psihu da gde god da potpišem ja sam profesionalac, igram za klub, fanove i na kraju za platu. Kad sam na terenu nisam nikad razmišljao o parama. Mogao sam posle utakmice da se pogledeam u ogledalo i kažem: 'Dobro, dao si sve od sebe'. Morali smo da pobedimo da bi mogli da izađemo napolje.

Upoznat je sa radom trenera Crvene zvezde Ibona Navara, a što se tiče misije Željka Obradovića u Panatinaikosu, imao je jasnu poruku za igrače.

- Meni se sviđa ovaj Zvezdin trener, video sam ga kako je vodio Unikahu. Gledao sam ga u Singapuru kad sam igrao Interkontinentlni kup.. sad je na njemu da stvori koheziju i energiju u timu, isto kao i kod Željka. Željko je Željko, najbolji svih vremena, ali tamo ima mnogo ludih glava, a jedna je lopta, ne sumnjam da će Željko to da posloži. Poštovanje za Panatinaikos, zna se da navijam za Zvezdu.

U Panatinaikosu je okupio drim-tim, ali to često zna da bude mač sa dve oštrice.

- Kendrik Nan je vrhunski igrač, ali taj njegov govor tela kod Željka ne prolazi ko god da si. Upozorenje za sve igrače tamo: 'Nemojte da se igrate sa Željkom'. Svaka čast Jankopulosu na svemu što je uloženo.

Podsetio je na poslednji večiti derbi Zvezde i Partizana u Evroligi, priznaje da mu nije bilo svejedno da gleda svih 10 stranih igrača na terenu.

- Mi nismo imali ovakve uslove, ljudi treba to da poštuju i da se zalažu do maksimuma. Sve dobijaju na tacni, a govor tela zna da me iznervira. Kao zadnji derbi kad je bio u Evroligi, to je bilo prvi put da sam se razočarao. Došlo je nas 16 iz Skoplja, nisam rasista, poštujem, znam sve... Četiri Amera i Osetkovski u Partizan, ovamo pet Amera, nijedan domaći igrač. Nisam navikao na to - zaključio je Pero Antić.