PUTIN OČAJAN Rute tvrdi: Ruski napad na voz kod Poljske dokaz tome, NATO pojačava podršku Ukrajine
GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute ocenio je danas da ruski napad na železničku infrastrukturu u Ukrajini, u blizini granice sa Poljskom, pokazuje, kako je rekao, očaj ruskog predsednika Vladimira Putina i njegovu nameru da širi strah i teror, poručivši da će odgovor NATO-a biti dodatno jačanje podrške Ukrajini.
-Jučerašnji događaji ponovo pokazuju da Rusija postaje sve bezobzirnija dok nastavlja svoj užasan rat protiv Ukrajine, uključujući jučerašnje dokaze da ponovo napada infrastrukturu od koje Ukrajina zavisi, rekao je Rute na brifingu u sedištu NATO-a u Briselu.
On je, uz ogradu da ne želi da ulazi u obaveštajne podatke, rekao da jučerašnji napadi na vozove u Ukrajini, u blizini teritorije NATO-a, "pokazuju Putinov očaj, ali i njegovu želju da širi strah i teror".
Prema njegovim rečima, odgovor NATO-a "uvek će biti jačanje podrške Ukrajini", zbog čega, kako je naveo, Kremlj neće uspeti da ostvari svoje ciljeve.
Rute je istakao da pomoć saveznika Ukrajini već traje i da će se dodatno povećavati, iako NATO nije direktno uključen u rat.
On je dodao da Rusija nastoji da po svaku cenu nastavi rat, dok Ukrajina uspeva da izdrži zahvaljujući, između ostalog, praktičnoj pomoći saveznika iz NATO-a.
Ujutro 13. septembra ruska bespilotna letelica napala je železničku infrastrukturu u blizini graničnog prelaza Jahodin-Dorohusk.
Dron je pogodio lokomotivu putničkog voza koji je saobraćao od Kijeva ka Varšavi.
Iz ukrajinske železničke kompanije navedeno je da je moguće da je meta bio diplomatski voz sa bezbednosnim savetnicima EU i bivšim evropskim političarima, koji je stanicu napustio ranije nego što je bilo predviđeno.
(Tanjug)
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