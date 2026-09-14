SPAKOVALA STVARI, PA ĆERKU OD GODINU DANA ODVELA U LUKS ŠOPING: Azra sa mužem i ćerkom hitno došla iz Amerike (FOTO)
MLADA pevačica Azra Husarkić, pre nekoliko dana spakovala je kofere i sa mužem i ćerkom i iz Amerike, došli u Srbiju.
Azra, koja inače zbog obaveza svog muža živi na relaciji Beograd- Amerika, donela je važnu odluku zbog svoje karijere i vratila se.
Ona je promenila i imidž, pa se na Instagramu oglasila i pokazala svoju novu frizuru, sređena.
Posebnu pažnju, izazvao je i stori iz šopinga, iz jedne skupocene radnje u kojoj se uslikala sa ćerkom.
Azra je uhvatila i ćerkicu Esme Lenu, koja je uzela maminu torbu i prošetala kroz radnju.
Azra je nedavno progovorila o svom školovanju, te otkrila da je uporedno radila dok je završavala Pravni fakultet, ali upravo tome se danas diči i ponosi.
- Jesam, završila. Obrazovanje mi je uvek bilo jako bitno, jesma ceo život radila i to dosta, jako rano sam počela da radim i da se bavim muzikom, ne mogu reći da sam tačno od osme godine počela da radim koncerte, ali sam od tada bila uključena u muzički svet. Već od svoje 13. godine sam počela puno da putujem i onda mi je to bio ceo život - otkrila je Azra.
Kako je navela, i želja roditelja je bila da nastavi školovanje, a često je znala sa nastupa da ode na ispit.
- Kad sam završila srednju školu, moji roditelji su imali želju da ja nastavim sa studijama i ja sam bila za to, jer znala sam da to moram da završim. Upisala sam Pravni fakultet, završila sam ga. Uporedo sam radila jako puno, znalo se dešavati da vikend radim i putujem po Evropi, sednem na avion peta i radim petak, subota, nedelja i odem odradim nastup, listam knjige pripremam ispit i onda kad sletim u Tuzlu idem direktno na ispit, znala sam i da padam ispite. Veliku podršku su mi davali profesori koji su imali razumevanje, ali nisam se ja vadila na svoj posao - rekla je Azra.
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