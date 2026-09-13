BILJKA KOJA VREDI KAO ZLATO: Evo gde sve možete koristiti nanu

NANA je jedna od najpoznatijih biljaka koju mnogi imaju u kuhinji, ali se njena primena ne završava na šolji toplog čaja.

Foto: Niall Benvie / Nature Picture Library / Profimedia

Zahvaljujući prijatnom mirisu i sastojcima poput mentola, nana se tradicionalno koristi za različite tegobe i kao dodatak ishrani, a sveža ili sušena može se lako uključiti u svakodnevnu rutinu.

Može da pomogne kod boljeg varenja

Čaj od nane često se pije nakon obroka jer može da doprinese opuštanju mišića digestivnog trakta i ublažavanju osećaja nadutosti i nelagodnosti u stomaku. Posebno prija kada se pojavi osećaj težine nakon obilnijeg obroka, mada reakcija može biti različita od osobe do osobe.

Nana se može koristiti i kao svež dodatak salatama, sosovima i drugim jelima, pa nije potrebno da je konzumirate isključivo u obliku čaja.

Osvežava dah

Mentol iz nane poznat je po osećaju svežine koji ostavlja u ustima, zbog čega se ova biljka često koristi u pastama za zube, žvakama i vodicama za ispiranje usta. Sveži listovi mogu kratkotrajno osvežiti dah nakon jela.

Ipak, nana ne zamenjuje pranje zuba i redovnu oralnu higijenu, već može biti samo dodatak svakodnevnoj nezi.

Može da doprinese opuštanju

Topao čaj od nane mnogima prija u večernjim satima, posebno kada žele da naprave kratku pauzu i opuste se. Sam ritual ispijanja toplog napitka, uz prijatan miris i ukus nane, može doprineti osećaju smirenosti.

Nana je zbog toga čest izbor kada želite napitak bez kofeina koji možete piti tokom dana ili uveče.

Prija kod prehlade i zapušenog nosa

Karakterističan miris nane može pružiti osećaj svežine i prohodnosti disajnih puteva, naročito zahvaljujući mentolu. Zbog toga se sastojci dobijeni iz nane često mogu pronaći u preparatima namenjenim za osećaj olakšanog disanja.

Čaj od nane može biti prijatan kada ste prehlađeni, ali ne treba ga posmatrati kao zamenu za terapiju. Ako simptomi traju ili se pogoršavaju, potrebno je potražiti savet lekara.

Nana je jednostavna biljka koju je lako koristiti na različite načine, ali kao i kod drugih biljnih preparata, ne treba preterivati sa količinom. Posebno je važno biti oprezan sa koncentrovanim preparatima i etarskim uljem nane, koji nisu isto što i običan čaj od listova.

(24sedam)