SPREMNI I NASMEJANI: Dragana Katić, Žika Jakšić i Saša Milošević Mare stigli na snimanje nove sezone "Nikad nije kasno" (FOTO)
DANAS počinje snimanje nove, 12. sezone muzičkog takmičenja „Nikad nije kasno“, a sudeći po atmosferi koja vlada u studiju, ekipa na čelu sa Draganom Katić, Sašom Jakšićem Žikom i Sašom Milševićem Maretom jedva je dočekala povratak pred kamere.
Pred početak snimanja prve emisije nove sezone, u studiju je vladala posebna atmosfera, a među prvima koji su se pripremali za povratak pred kamere bila je Dragana Katić. Popularna voditeljka i ovog puta posebnu pažnju posvetila je svom izgledu.
Žika je je na snimanje stigao sa osmehom na licu i vidno dobro raspoložen.Čini se da mu je projekat i te kako nedostajao, a njegov dolazak dodatno je uneo vedrinu među ekipu koja je već bila spremna za početak nove sezone. Žika je ovom prilikom posebno zablistao u elegantnom odelu, a svojim izgledom i raspoloženjem pokazao je da je spreman za još jednu sezonu emocija, muzike i nezaboravnih priča takmičara.
Zatim je u studio stigao i Saša Milošević Mare, takođe sa osmehom na licu. Mare je za početak nove sezone odabrao crnu košulju, a bio je doteran od glave do pete i potpuno spreman za snimanje.
Prema raspoženju domaćina emisije, nema sumnja da će i predstojeća 12. sezona takmičenja veterana biti i ovoga puta najgledanija.
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