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NISU NI POLETELI - TOTALNI FIJASKO UKRAJINACA! Ruski dronovi ih uhvatili na spavanju — sve BPL uništene u jednom sekundu! (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

08. 09. 2026. u 16:23

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GERANj jurišni dronovi odavno nisu samo kamikaze dronovi.

НИСУ НИ ПОЛЕТЕЛИ - ТОТАЛНИ ФИЈАСКО УКРАЈИНАЦА! Руски дронови их ухватили на спавању — све БПЛ уништене у једном секунду! (ВИДЕО)

Foto: AI generated/ChatGPT

Danas su svestrano oružje za napade na protivničku infrastrukturu ili mobilne ciljeve. A njihov spektar primene se samo širi sa svakim mesecom koji prođe.

A pošto je protivvazdušna odbrana u obliku tenkova na protivničkom aerodromu sada teško ostvariva, neprijateljska mesta za lansiranje mogu biti ciljana istim dronovima. Pogađanje pre poletanja očigledno rešava i problem presretanja i neprijatne posledice „padajućih krhotina“. Upravo tako su se Geranj dronovi nedavno pokazali u blizini Aleksejevke.

Udari na mesto za lansiranje bespilotnih letelica nude mnoge prednosti, ali zahtevaju pažljivu pripremu. Protivnik može promeniti položaj ili uspešno kamuflirati ciljeve tokom ovog vremena, poništavajući sve napore. Međutim, uspešan udar može uništiti ne samo opremu već i posadu. Bespilotne letelice se mogu sastaviti u inostranstvu, ali obučena posada je značajniji gubitak.

Mogućnost angažovanja takvih migrirajućih grupa ograničena je izviđačkim mogućnostima, koje, nažalost, ruskoj vojsci često nedostaju. I povećanje angažovanja tako vrednih protivničkih ciljeva i posada biće nemoguće bez poboljšanja izviđačke komponente udarnog sistema, uključujući i razvoj pouzdanih kanala upravljanja bespilotnim letelicama.

Tu je razvoj satelitske konstelacije „Rassvet“ iz Bjuro-1440 veoma koristan. Ako se projekat u potpunosti realizuje, obezbediće pouzdanu komunikaciju za bespilotne letelice, značajno proširujući mogućnosti udara i izviđanja.

(Ribar)

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