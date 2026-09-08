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Kakav šok na konferenciji: Dve devojke se strastveno ljubile pred MMA meč (VIDEO)

М.М.

08. 09. 2026. u 14:33

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Nema sumnje da nas očekuje "vrela" borba

Какав шок на конференцији: Две девојке се страствено љубиле пред ММА меч (ВИДЕО)

Foto: Instagram/clashmmacom

ČEŠKA MMA organizacija "Clash" najavila je spektakl za oktobar, a konferencija za medije u Pragu već je donela nekoliko scena o kojima će se pričati. U centru pažnje bio je nekadašnji fudbaler Martin Fenin, ali i strastveni poljubac dve učesnice pred kamerama.

Tradicionalna konferencija organizacije "Clash" održana je u klubu „Dupleks“ u Pragu, gde su predstavljene borbe za ""Clash 17", koji će biti održan u Ustiju nad Labemom.

Najviše pažnje privukao je nekadašnji češki fudbaler Martin Fenin, koji će se u ringu sastati sa pevačem Martinom Kocijanom.

Njih dvojica nisu štedela reči tokom konferencije, a verbalni sukob dodatno je podgrejao atmosferu pred borbu. Fenin je u jednom trenutku poručio rivalu da će nakon njihovog okršaja biti jasno ko će završiti u bolnici.

Međutim, Fenin nije bio jedini koji je privukao pažnju. Tokom konferencije bilo je primetno njegovo druženje sa bivšom porno-glumicom Nikolom Lauberovom, a između njih je, prema pisanju čeških medija, bilo vidljive hemije.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ipak, ono što je posebno iznenadilo prisutne dogodilo se tokom predstavljanja novog "Clash" projekta.

Organizacija je najavila rijaliti program „Šlajska Haus“, u kojem je nekoliko atraktivnih devojaka provelo 14 dana zajedno u vili. Kako je predstavljeno, tokom snimanja nije nedostajalo sukoba, alkohola i burnih situacija.

Već za oko mesec dana rijaliti bi trebalo da počne da se emituje na "Clash" platformi.

A upravo su dve učesnice ovog projekta, Tereza Osladilova i Endži Mangombe, napravile najveći šou na samoj konferenciji. Njih dve će se sastati i u ringu na "Clash 17", ali su tokom boravka u vili postale veoma bliske. Koliko su se zbližile, pokazale su pred svima.

Tokom suočavanja, Tereza i Endži su se strastveno poljubile, što je izazvalo burne reakcije publike i prisutnih novinara. Mangombe je kasnije za „Ekspres.cz“ dodatno podgrejala priču, rekavši da ne bi imala ništa protiv da njihov odnos preraste u vezu.

Čak je otišla korak dalje i poručila da bi Terezu rado predstavila svom sinu Rafiku kao novu partnerku.

Tako je konferencija za "Clash 17", koja je trebalo da bude posvećena najavi borbi, dobila potpuno neočekivanu dimenziju. Pored Feninovog ulaska u MMA ring, javnost sada sa posebnom pažnjom prati i odnos Tereze i Endži.

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