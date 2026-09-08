KAKAV ŠOK! Selektorka Srbije potpuno promenila reprezentaciju
Selektorka ženske rukometne reprezentacije Srbije Sandra Kolaković saopštila je spisak igračica za EHF nedelju i Međunarodni turnir "Trofej Makedonije" u Ohridu, objavio je danas Srpski rukometni savez (SRS).
Sandra Kolaković odlučila je da napravi promene na spisku srpskih rukometašica, kako bi rekonstruisala ekipu za kontinentalno takmičenje.
Evropsko prvenstvo će se održati u Bratislavi početkom decembra, a rukometašica Jovana Jovović zbog teže povrede ramena, verovatno neće igrati na EP. Sanja Radosavljević, Jovana Risović, Anđela Janjušević, Gordana Petković, Sara Garović i Katarina Krpež Šlezak, nisu bile pozvane od strane predvodnice nacionalnog tima, a Dragana Cvijić je završila karijeru.
Na novom spisku Kolakovićke našle su se 24 rukometašice. Na poziciji golmana su Marija Simić, Aleksandra Šarac, Anastasija Nedeljković i Ivona Grujičić, dok će pivoti ekipe biti Katarina Bojičić, Katarina Mančić, Tamara Kojić i Jelena Knežević. Na levom boku zaigraće Aleksandra Stamenić, Nataša Ćetković i Jelena Stojanović, a desnu stranu će braniti Tijana Simić, Zoraica Ranković, Mia Nedeljković i Dunja Radević. Na bekoviskim pozicijama naći će se Jovana Skrobić, Aleksandra Vasić , Nora Fajfrić, Tamara Mandić, Aleksandra Vukajlović, Teodora Majkić, Milica Ignjatović, Lara Stanić i Anja Vujnović.
Državni tim okupiće se 17. septembra u Kruševcu, a već 23. septembra će krenuti u Makedoniju, gde će se pored domaćina suočiti i sa crnogorskim i hrvatskim rukometašicama.
- Ovo je prvo okupljanje reprezentacije kojim počinjemo pripreme za Evropsko prvenstvo u decembru. Ujedno je i prva prilika za postavljanje sistema igre, jer smo se u martu i aprilu bavili samo kvalifikacijama. Nismo imali dovoljno prostora za rad, jer je primarni cilj bio plasman. Ovo je prilika da se vide sve kandidatkinje, a kako sam pratila sve potencijalne reprezentativke, moram reći da su pažnju na sebe skrenule i neke nove devojke. Rukometni savez Srbije je obezbedio reprezentaciji četiri dana više priprema, jer je i kalendar takmičenja prilagođen potrebama reprezentacije i to je neverovatno dobra stvar. Verujem da će ovaj iskorak doneti rezultat, jer sad iz domaćeg prvenstva imamo veliki broj igračica - istakla je predvodnica našeg tima.
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