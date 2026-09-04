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PRVI OD MNOGIH TROFEJA: Partizan osvojio Superkup Srbije

Танјуг

04. 09. 2026. u 19:16

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Rukometaši Partizana osvojili su Superkup Srbije, pošto su danas u Boru pobedili Dinamo iz Pančeva rezultatom 36:31 (24:17).

ПРВИ ОД МНОГИХ ТРОФЕЈА: Партизан освојио Суперкуп Србије

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Joav Lumbroso sa 11 golova. Lazar Anđelković je postigao šest golova, dok su Aljoša Damjanović i Tobijas Vagner dali po pet.

U redovima Dinama istakao se Veljko Čabrilo sa 10 pogodaka, a Vuk Novaković je postigao četiri.

Za najboljeg igrača utakmice proglašen je Lumbroso.

Podsetimo, Partizan ove godine ima izuzetno kvalitetnu ekipu, igraće u Ligi šampiona i biće pravo čudo ako ne "počisti" trofeje u domaćim takmičenjima.

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