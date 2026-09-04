Svet priča o Kineskinji od 226cm! DŽang Ciju je čudo kakvo košarka do sada nije videla! (VIDEO)

DANAS je počelo Svetsko prvenstvu u košarci za žene, a najveću pažnju privukao je klip sa meča Amerike i Kine.

Vincent Kalut / PsnewZ / Profimedia

Iako je Amerika očekivano opravdala ulogu favorita i rutinski savladala Kineskinje (94:61), nakon susreta svi pričaju o fenomenu imena Džang Ciju.

Devetnaestogodišnja Kineskinja je pravo čudo prirode, visoka je 226 centimetara, vrlo je pokretna za svoju visinu i njena konstitucija predstavlja presedan u ženskoj košarci jer nešto tako do sada nije viđeno.

Još je mlada i dosta će se razvijati, ali već sada je bilo očigledno da može da igra na visokom nivou jer je bila najbolji pojedinac u svojoj reprezentaciji sa 13 postingutih poena i šest uhvaćenih lopti za samo 18 minuta provedenih na parketu.

Posebnu pažnju privlači to što je izvukla čak deset slobodnih bacanja, od kojih je pogodila devet, što govori o tome da ima meku ruku i da ju je gotovo nemoguće sačuvati bez faula.

Angel Reese (6'3") BATTLING China's Zhang Ziyu (7'3") 🔥🤯



Live Games on TNT/TruTV/MAX 📺 #FIBAWWC pic.twitter.com/E9HAWu6tLF — Bleacher Report (@BleacherReport) September 4, 2026

KO JE DžANG CIJU?

Ciju ima samo devetnaest godina i nastupa za Šandong siks startse, drži ginisov rekord za najvišu ženu na svetu i ako ovako nastavi mogla bi biti velika zvezda koja će privući preko potrebnu publiku ženskoj košarci.

2024. godine je dominirala na prvenstvu Azije za košarkašice do 18 godina gde je proglašena za MVP-a, a sa seniorskom reprezentacijom je već osvojila jednu medalju, bronzanu na šampionatu Azije 2025. godine.