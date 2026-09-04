Svet priča o Kineskinji od 226cm! DŽang Ciju je čudo kakvo košarka do sada nije videla! (VIDEO)
DANAS je počelo Svetsko prvenstvu u košarci za žene, a najveću pažnju privukao je klip sa meča Amerike i Kine.
Iako je Amerika očekivano opravdala ulogu favorita i rutinski savladala Kineskinje (94:61), nakon susreta svi pričaju o fenomenu imena Džang Ciju.
Devetnaestogodišnja Kineskinja je pravo čudo prirode, visoka je 226 centimetara, vrlo je pokretna za svoju visinu i njena konstitucija predstavlja presedan u ženskoj košarci jer nešto tako do sada nije viđeno.
Još je mlada i dosta će se razvijati, ali već sada je bilo očigledno da može da igra na visokom nivou jer je bila najbolji pojedinac u svojoj reprezentaciji sa 13 postingutih poena i šest uhvaćenih lopti za samo 18 minuta provedenih na parketu.
Posebnu pažnju privlači to što je izvukla čak deset slobodnih bacanja, od kojih je pogodila devet, što govori o tome da ima meku ruku i da ju je gotovo nemoguće sačuvati bez faula.
KO JE DžANG CIJU?
Ciju ima samo devetnaest godina i nastupa za Šandong siks startse, drži ginisov rekord za najvišu ženu na svetu i ako ovako nastavi mogla bi biti velika zvezda koja će privući preko potrebnu publiku ženskoj košarci.
2024. godine je dominirala na prvenstvu Azije za košarkašice do 18 godina gde je proglašena za MVP-a, a sa seniorskom reprezentacijom je već osvojila jednu medalju, bronzanu na šampionatu Azije 2025. godine.
Preporučujemo
PRVI KIKS MURINjA NAKON POVRATKA U REAL: Betis slavio, Mbape tragičar
04. 09. 2026. u 23:14
Alkaraz rutinski do osmine finala US Opena
04. 09. 2026. u 23:05
Gotovo je: Nekadašnji kapiten Zvezde Branko Lazić objavio kraj karijere!
04. 09. 2026. u 22:34
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Svet priča o Kineskinji od 226cm! Džang Ciju je čudo kakvo košarka do sada nije videla! (VIDEO)
DANAS je počelo Svetsko prvenstvu u košarci za žene, a najveću pažnju privukao je klip sa meča Amerike i Kine.
04. 09. 2026. u 18:39
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Zabrana trajala 42 godine: Šta je Ristovski zahtevao od bivše supruge
GLUMAC Lazar Ristovski objavio je juče da je najzad pred matičarem ozvaničio vezu sa svojom mladom izabranicom, Anicom Lazić. Pre nje, Ristovski je bio u braku sa koleginicom Danicom Ristovski, a zanimljivo je i da su njih dvoje imalineobičan dogovor kojeg se glumica pridržavala pune 42 godine.
04. 09. 2026. u 20:26
Komentari (0)