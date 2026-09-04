Nesreće

KROZ KOVILJ VOZIO SA PREKO DVA PROMILA ALKOHOLA U KRVI: Policija sankcionisala 283 prekršaja

Ljiljana Preradović

04. 09. 2026. u 15:24

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NA putevima u Južnobačkom okrugu, u četvrtak, 3. septembra, dogodilo se deset saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba zadobila teže, a tri lake telesne povrede. U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća u kojima su tri osobe lakše povređene.

КРОЗ КОВИЉ ВОЗИО СА ПРЕКО ДВА ПРОМИЛА АЛКОХОЛА У КРВИ: Полиција санкционисала 283 прекршаја

FOTO:MUP

Policijska uprava u Novom Sadu je, 3. septembra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 283 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 25 vozača i dva vozila, a zadržana su tri vozača, dva zbog vožnje pod dejstvom alkohola i jedan zbog nasilničke vožnje.

Za nasilničku vožnju tereti se vozač koji je u Kovilju vozio automobil u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od dva promila alkohola u organizmu. Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.

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