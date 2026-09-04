Da li plate trebaju da budu javne? Košarkaš crveno-belih nema dilemu!

Velika zvezda evropskog prvaka otvoreno o primanjima.

Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Neviđena bura se podigla u evropskoj košarci, posle izjave poslednjeg pojačanja Fenerbahčea Brekstona Kija da plate treba da budu javne, kao što je to slučaj u NBA ligi.

Na pitanje koje je pokrenuo nekadašnji igrač Valensije, reagovao je Evan Furnije. Francuski as smatra da primanja igrača treba da postanu javna u evropskoj košarci.

”Verujem da je to velikim delom kulturološka stvar. Amerikanci su mnogo otvoreniji prema pitanju plata i novca uopšte, dok se u Evropi to pitanje gleda tradicionalnije i dosta je privatnija stvar. Odnos sa novcem i razgovor o tome je prosto drugačiji. Na primer, u Francuskoj je tabu tema razgovarati o novcu”, rekao je Furnije.

On je nastavio u istom tonu:

”Kada govorim o tome, to je vrlo fer stvar iz ugla tržišta. Više transparentnosti bi dalo igračima jasniju sliku koliko zaista vrede. Teško je znati svoju pravu vrednost kada ne znate šta tržište plaća”.

Tourette Photography / Alamy / Profimedia Evropskoj košarci zaista nedostaje transparentnost po pitanju godišnjih plata, nalik onome što je u NBA ligi standard godinama unazad. Podsetimo, Ki je na društvenim mrežama pokrenuo ovo pitanje i rekao da bi javno otkrivanje plata igrača imalo benefit za sve. ”Ako igrač prima 500.000 evra godišnje, a igra na nivou onih koji dobijaju 1.500.000 evra ili više, navijači bi trebalo to da znaju. I to treba slaviti. Ako neko dobija dva miliona i muči se, navijači treba da znaju i to”, oglasio se Ki.

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