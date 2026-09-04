Da li plate trebaju da budu javne? Košarkaš crveno-belih nema dilemu!
Velika zvezda evropskog prvaka otvoreno o primanjima.
Neviđena bura se podigla u evropskoj košarci, posle izjave poslednjeg pojačanja Fenerbahčea Brekstona Kija da plate treba da budu javne, kao što je to slučaj u NBA ligi.
Na pitanje koje je pokrenuo nekadašnji igrač Valensije, reagovao je Evan Furnije. Francuski as smatra da primanja igrača treba da postanu javna u evropskoj košarci.
”Verujem da je to velikim delom kulturološka stvar. Amerikanci su mnogo otvoreniji prema pitanju plata i novca uopšte, dok se u Evropi to pitanje gleda tradicionalnije i dosta je privatnija stvar. Odnos sa novcem i razgovor o tome je prosto drugačiji. Na primer, u Francuskoj je tabu tema razgovarati o novcu”, rekao je Furnije.
On je nastavio u istom tonu:
”Kada govorim o tome, to je vrlo fer stvar iz ugla tržišta. Više transparentnosti bi dalo igračima jasniju sliku koliko zaista vrede. Teško je znati svoju pravu vrednost kada ne znate šta tržište plaća”.
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