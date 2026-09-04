KO OSTAVLJA NAJVIŠE BAKŠIŠA? Ovi turisti na prvom mestu, nećete verovati
AKO radite u restoranu i za sto vam sedne Amerikanac, statistika kaže da možete da se nadate dobrom bakšišu.
Ako vam u hotel stignu Japanci, velike su šanse da ćete ih zapamtiti po lepom ponašanju, dok biste sa Nemcima mogli da se spremite za nešto aktivniji odmor.
Naravno, nacionalni stereotipi nikada ne mogu da opišu ponašanje svakog pojedinačnog gosta. Ipak, novo istraživanje među ljudima koji svakodnevno rade sa turistima pokazuje zanimljive razlike u tome kako doživljavaju goste iz različitih zemalja.
Internet platforma za afričke safarije Safari
Bookings anketirala je 192 turistička operatera, koji su odgovarali na pitanja o ponašanju turista, kako prenosi eKapija.
Pitali su ih ko je najpristojniji, ko ostavlja najveće napojnice, ko najviše troši, ko je spreman za avanturu, a ko posebno uživa u lokalnoj hrani. Rezultati su napravili prilično zanimljivu sliku turista iz različitih delova sveta.
Sretnete Japanca - očekujte lepo ponašanje
Ako je verovati iskustvu turističkih profesionalaca obuhvaćenih istraživanjem, Japanci su gosti koje biste poželeli. Čak 21,1 odsto anketiranih proglasilo ih je najpristojnijim turistima. Iza njih nalaze se Norvežani sa 10,6 odsto glasova i Švajcarci sa 10,4 odsto, a među najbolje ocenjenima našli su se i Kanađani i Amerikanci.
Na suprotnom kraju ove konkretne liste završili su Italijani. Samo 1,3 odsto turističkih operatera navelo ih je kao najpristojnije.
To, naravno, ne znači da su Italijani proglašeni „nepristojnim turistima“ - već samo da ih je najmanji procenat ispitanika izabrao kao najpristojnije među ponuđenim nacionalnostima.
Amerikanac za stolom? Konobari bi mogli da se obraduju
Kada dođe vreme za račun, situacija se menja. Amerikanci su ubedljivo prvi po ostavljanju napojnica.
Njih je kao najbolje goste kada je reč o bakšišu izdvojilo čak 29,5 odsto turističkih operatera. Razlika u odnosu na ostale prilično je velika. Na drugom mestu su Nemci sa 13,1 odsto, zatim Kanađani sa deset odsto i Švajcarci sa 8,6 odsto. Američka kultura ostavljanja napojnica očigledno putuje zajedno sa njenim turistima. A ugostiteljima bi mogli da budu zanimljivi iz još jednog razloga.
Amerikanci najviše i troše
Kada su turističke operatere pitali koji gosti najviše troše tokom putovanja, ponovo su na prvo mesto stavili Amerikance. Dobili su 24 odsto glasova. Iza njih su Nemci i Kanađani sa po 12,8 odsto.
Dakle, prema iskustvima učesnika istraživanja, američki gost ne samo da će verovatnije ostaviti dobar bakšiš već spada i među turiste koji najviše otvaraju novčanik tokom putovanja. Za turističku industriju to svakako nije nevažan podatak.
Sa Nemcem ponesite dobre patike
Ali nije svakom turisti idealan odmor ležaljka, plaža i koktel. Kada je reč o aktivnim putnicima i onima koji najviše traže avanturu, Evropljani su zauzeli sva tri prva mesta. Na vrhu su Nemci sa 21,1 odsto, iza njih Francuzi sa 17,8, a zatim Holanđani sa 11 odsto.Na dnu ove liste našli su se Britanci i Indijci sa po 4,5 odsto i Španci sa 4,3 odsto glasova.
Rezultati zato sugerišu da su turisti iz ovih zemalja nešto skloniji mirnijem odmoru od Nemaca, Francuza i Holanđana.
A ako želite da istražujete restorane - povedite Indijca
Poslednja kategorija otkriva još jedan tip turiste - onoga koji destinaciju upoznaje kroz tanjir. Tu dominiraju Azijci.Indijski turisti proglašeni su najvećim ljubiteljima hrane, a odmah iza njih našli su se Japanci. Treće mesto pripalo je Francuzima, Kina je četvrta, dok su Holanđani zauzeli petu poziciju sa 7,7 odsto glasova. Italijani su završili odmah iza njih.
Različiti su afiniteti i kulture
Istraživanje tako daje zanimljivu, mada pojednostavljenu sliku gostiju koje turistički radnici svakodnevno sreću: Japanci ostavljaju najbolji utisak ponašanjem, Amerikanci novcem i napojnicama, Nemci željom za akcijom, a Indijci interesovanjem za hranu.
Ipak, rezultate treba posmatrati u kontekstu načina na koji je istraživanje sprovedeno. Reč je o mišljenju 192 turistička operatera sa platforme specijalizovane za afričke safarije, a ne o merenju ponašanja svih turista određene nacionalnosti.
Zato sledeći Amerikanac možda neće ostaviti najveći bakšiš, niti će svaki Nemac želeti avanturu. Ali turistički profesionalci koji su učestvovali u istraživanju očigledno su tokom godina primetili određene obrasce.
(Kamatica)
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