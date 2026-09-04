Maja Ognjenović veruje u pobedu nad Turskom: "Krasi nas zajedništvo, nadam se da ćemo izboriti još jedno finale"

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije u subotu od 15 časova očekuje jedan od najtežih izazova na Evropskom prvenstvu. U istanbulskoj dvorani "Sinan Erdem" izabranice Srbije boriće se protiv domaće Turske za mesto u finalu kontinentalnog šampionata, a svoje mišljene pred meča iznela je legendarna Maja Ognjenović.

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kapitenka i iskusna tehničarka svesna je težine zadatka, ali veruje da Srbija ima svoje adute za još jedan veliki rezultat.

- Došli smo do dela takmičenja koji smo svi dugo čekali. Naš cilj od početka bio je da stignemo do Istanbula i budemo među četiri najbolje ekipe u Evropi. To nam polazi za rukom još od 2007. godine i predstavlja kontinuitet na koji možemo da budemo ponosni - istakla je Ognjenović uoči polufinala.

Sa druge strane mreže biće Turska, aktuelni osvajač Lige nacija, predvođena jednom od najboljih odbojkašica današnjice, Kubankom Melisom Vargas. Srbija će, osim protiv kvalitetnog protivnika, morati da se izbori i sa ogromnom podrškom sa tribina.

- Biće veoma uzbudljivo i zahtevno igrati protiv Turske na njenom terenu. Pritisak postoji na obe ekipe. Turska ima izuzetno kvalitetan sastav i osvojila je Ligu nacija, a Vargas je svakako jedna od njihovih najvećih uzdanica. Ipak, ne smemo da zaboravimo naše prednosti. Krase nas zajedništvo, energija i činjenica da imamo igračice koje su trenutno u punoj snazi. Nadam se da ćemo odigrati kvalitetan meč i izboriti još jedno finale - poručila je kapitenka Srbije.

Atmosfera u "Sinan Erdemu" biće poseban izazov za mlađe članice srpskog tima. Ognjenović, međutim, smatra da upravo takvo okruženje može da bude dodatni motiv.

- Najvažnije je da u utakmicu uđemo rasterećeno, bez obzira na godine i iskustvo. Nije lako igrati pred 10.000 ili 15.000 ljudi koji navijaju za domaću reprezentaciju. Meni lično takva atmosfera prija i predstavlja dodatni motiv da dam sve od sebe i pobedim - rekla je Ognjenović.

Iskusna tehničarka razgovarala je sa mlađim saigračicama i uverila se da je motivacija na visokom nivou.

- Videla sam da su veoma motivisane. Naravno, određena trema i pozitivna doza straha su normalni pred ovakve utakmice. Verujem da će svaka od nas u nekom trenutku to osetiti, ali to ne treba da nas sputava. Naprotiv, može da nam donese dodatnu energiju - objasnila je Maja.

Srbija već gotovo dve decenije ima svoje mesto u evropskom odbojkaškom vrhu, a Ognjenović je tokom karijere osvojila čak šest medalja sa evropskih prvenstava. Upravo iskustvo stečeno u velikim utakmicama vidi kao jednu od prednosti ekipe pred duel sa Turskom.

- Iza nas je veliki broj važnih utakmica. Bilo je i pobeda i poraza, ali sve to iskustvo nosimo sa sobom. Nadam se da ćemo sutra popodne uspeti da ga iskoristimo i ostvarimo rezultat kojem se svi nadamo - zaključila je legendarna Maja Ognjenović.