Republika Srpska

"POKAŽIMO VISOK DEMOKRATSKI NIVO" Dodik poželeo strankama iz Republike Srpske sreću u izbornoj kampanji

T.J.

04. 09. 2026. u 15:33

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PREDSEDNIK SNSD Milorad Dodik saopštio je danas da je pozvao lidere svih političkih partija u Republici Srpskoj da bi im poželeo uspešnu predizbornu kampanju i da, kako je naveo, zajedno, kao društvo, pokažu visok demokratski nivo političkog delovanja.  

ПОКАЖИМО ВИСОК ДЕМОКРАТСКИ НИВО Додик пожелео странкама из Републике Српске срећу у изборној кампањи

Foto: Tanjug/Srna

Neki su mu, kaže, odgovorili na poziv, a neki nisu.

- Uobičajeno. Neki su uvek spremni da budu uz Republiku Srpsku, a nekima je preče sve drugo - napisao je Dodik na platformi Iks.

U BiH je danas počela kampanja uoči predstojećih Opštih izbora koji će biti održani 4. oktobra. Kampanja će trajati do 3. oktobra ujutru kada će na snagu stupiti izborna tišina.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: VELIKI APLAUZ ZA DVA PREDSEDNIKA: Dolazak Vučića i Dodika

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