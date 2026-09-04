"POKAŽIMO VISOK DEMOKRATSKI NIVO" Dodik poželeo strankama iz Republike Srpske sreću u izbornoj kampanji

PREDSEDNIK SNSD Milorad Dodik saopštio je danas da je pozvao lidere svih političkih partija u Republici Srpskoj da bi im poželeo uspešnu predizbornu kampanju i da, kako je naveo, zajedno, kao društvo, pokažu visok demokratski nivo političkog delovanja.

Foto: Tanjug/Srna

Neki su mu, kaže, odgovorili na poziv, a neki nisu.

- Uobičajeno. Neki su uvek spremni da budu uz Republiku Srpsku, a nekima je preče sve drugo - napisao je Dodik na platformi Iks.

U BiH je danas počela kampanja uoči predstojećih Opštih izbora koji će biti održani 4. oktobra. Kampanja će trajati do 3. oktobra ujutru kada će na snagu stupiti izborna tišina.

(Tanjug)

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