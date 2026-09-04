UHAPŠEN PIROMAN IZ FUTOGA: Izazvao čak 10 požara (VIDEO)

INTENZIVAN rad operativaca Policijske uprave u Novom Sadu doveo je do rasvetljavanja serije paljenja automobila i hapšenja osumnjičenog S. J. (32), koji se od ruka pravde uspešno skrivao skoro tri nedelje.

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Prema saznanjima, operativci su uspeli da lociraju i privedu osumnjičenog, a osnovano se veruje da upravo on stoji iza serije od čak 10 zapaljenih vozila na ovom području.

Vatrena stihija tik uz porodičnu kuću

Napad koji je pokrenuo lavinu reakcija dogodio se 17. avgusta, oko 2.20 časova ujutru, u Ulici Dušana Košutića u Futogu.

Prema informacijama iz istrage, osumnjičeni je prišao parkiranom automobilu "Folksvagen Tiguan", polio prednji deo lako zapaljivom tečnošću i zapalio ga otvorenim plamenom. S obzirom na to da je vozilo bilo parkirano neposredno uz zid porodične kuće, izbio je požar koji je izazvao direktnu i ogromnu opasnost po živote i imovinu stanara.

Nakon ovog bezobzirnog čina, S. J. je pobegao i uspevao da se skriva 18 dana. Međutim, novosadski operativci su mu ušli u trag i prekinuli njegov beg, stavivši mu lisice na ruke.

Reč građana

Sklanjanje opasnog piromana sa ulica izazvalo je veliku olakšanje i lavinu pozitivnih reakcija među Novosađanima. Građani sa kojima smo razgovarali ističu da se u gradu konačno oseća čvrsta ruka zakona i da je bezbednost podignuta na znatno viši nivo.

- Mesecima smo bili u strahu zbog paljenja automobila, to unosi nemir u svaku porodicu. Kada smo čuli da je policija uspešno završila ovu akciju i povezala ga sa još 10 slučajeva, svima nam je pao kamen sa srca. Očigledno je da je dolazak novog načelnika Vladana Stojanovića doneo ozbiljnu prekretnicu u radu PU Novi Sad. Čovek je postavio visoke standarde, policija sada radi planski, oštro i bez kompromisa- kaže Milan K. iz Futoga.

Njegova sugrađanka Jelena M. dodaje da se atmosfera na ulicama primetno promenila:

- Fokus na zaštitu lične i imovinske sigurnosti građana više nije samo priča, već realnost koju vidimo na delu. Ovi momci na terenu rade kao sat, danonoćno su angažovani i zaslužuju sve pohvale za profesionalizam koji su pokazali- dodaje ona.

Određeno zadržavanje do 48 sati

Po nalogu nadležnog tužilaštva, osumnjičenom S. J. je određeno zadržavanje do 48 časova. On će, uz krivičnu prijavu za krivično delo izazivanje opšte opasnosti, biti sproveden u Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu na saslušanje.

Iz Policijske uprave u Novom Sadu poručuju da zaštita bezbednosti građana i njihove imovine ostaje apsolutni prioritet, a intenzivan operativni rad na rasvetljavanju svih krivičnih dela se nastavlja bez zaustavljanja.

(Telegraf.rs)