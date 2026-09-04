KAKO JE PLANIRANA OTMICA KILIJANA MBAPEA: Kapitena "trikolora" i zvezdu Reala pikirao osamnaestogodišnji kidnaper iz zatvora
Kapiten francuske fudbalske reprezentacije i zvezda Real Madrida našao se među 26 bogatih i poznatih ljudi koje je kriminalna grupa, moguće, nameravala da kidnapuje.
Iza neverovatnog plana, prema sumnjama istražitelja, stoji osamnaestogodišnji francusko-švajcarski državljanin Kleman L., poznat pod nadimkom Lester Z. Ono što slučaj čini još neobičnijim, to je da je operacijama navodno rukovodio iz ćelije u zatvoru u Vilpentu u okolini Pariza, gde se već nalazi u pritvoru zbog drugih kriminalnih radnji. Preko Snepčeta je davao uputstva saučesnicima.
Policija mu je ušla u trag istražujući napad na časovničara u bogatom pariskom predgrađu Neji-sir-Sen. U njegova dva zaplenjena telefona pronađen je spisak 26 potencijalnih meta. Osim Mbapea, među njima su bili jedan reper, časovničari i juveliri, bogati vlasnik veleprodaje mesa turskog porekla, kineski veletrgovac iz 19. pariskog arondismana, kao i drugi imućni preduzetnici. Identitet većine osoba sa spiska nije objavljen.
Za sada nema dokaza da je otmica Mbapea ušla u fazu neposredne realizacije. Prema izvoru bliskom istrazi, kriminalci nisu izviđali fudbalerov dom. Njegovo ime i podaci pronađeni na spisku, međutim, pokazuju da je francuska fudbalska zvezda bila jedna od potencijalnih meta grupe.
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