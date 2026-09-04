TENISKI SVET GLEDA I NE VERUJE! Favoriti potpuno uništeni na US openu, ovo niko nije mogao ni da sanja

PA, šta se ovo dešava?

Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia





Da dan bude potpuno katastrofalan za favorite, pobrinuo se i australijski autsajder Dejn Svini, koji je napravio senzaciju karijere izbacivši 13. nosioca Lorenca Musetija sa 3:6, 6:1, 6:2, 6:2. A treba istaći da je ranije tokom dana eliminisan i treći nosilac Feliks Ože Alijasim.

Botik van de Zandshulp još jednom je dokazao da su mu tereni Flešing Medouza omiljeno mesto za rušenje teniskih giganta. Nakon što je pre dve godine na istom turniru šokirao Karlosa Alkaraza, Holanđanin (trenutno 70. na ATP listi) odigrao je meč života protiv De Minora.

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Australijanac je važio za apsolutnog favorita, pogotovo jer je dobio sva četiri prethodna međusobna duela. Ipak, De Minor je potpuno podbacio na svom servisu, napravivši čak 29 neiznuđenih grešaka i sedam duplih servis grešaka. Van de Zandshulp je to surovo kaznio, prepustivši rivalu samo jedan brejk tokom celog meča koji je trajao nešto manje od tri sata. Iako je popularni „Demon” spasao tri meč lopte u poslednjem gemu, četvrtu nije uspeo, čime je zabeležio svoj najraniji izlazak iz Njujorka u poslednjih pet godina.

Paralelno sa šokom na glavnom terenu, na terenu broj 17 odvijala se još jedna velika drama. Polufinalista Vimbldona i Rolan Garosa, Italijan Lorenco Museti, srušen je od strane 123. igrača sveta, Dejna Svinija.

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Museti je dobro krenuo i osvojio prvi set sa 6:3, ali su u nastavku na površinu isplivali fizički problemi. Italijan je zbog povrede butine morao da zatraži i medicinski tajm-aut, što je borbeni Svini iskoristio na spektakularan način. Australijanac je podigao publiku na noge neverovatnim „letećim” volejima u stilu Borisa Bekera i potpuno preokrenuo meč u svoju korist, slaveći sa tri vezana seta (6:1, 6:2, 6:2) za plasman u treće kolo svog debitantskog Grend slema.

Ovim raspletom, muški deo žreba na US Open-u ostao je potpuno otvoren, a Njujork je još jednom potvrdio status turnira na kome autsajderi pišu istoriju.

