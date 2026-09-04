VALANČIJUNAS DAO OBEĆANJE KOJE ĆE ODUŠEVITI NAVIJAČE: "Ako Žalgiris osvoji Evroligu – brijem glavu"!

Dolazak Jonasa Valančunasa u Žalgiris jedno je od najvećih pojačanja u Evroligi ovog leta. Litvanski centar se nakon 14 godina provedenih u NBA ligi vratio na evropske parkete, a njegov povratak izazvao je ogromnu pažnju u domovini.

SHERWIN VARDELEON / AFP / Profimedia

Valančunas je sada dodatno zainteresovao javnost zanimljivim obećanjem koje je izneo tokom gostovanja u jednoj litvanskoj televizijskoj emisiji. Iskusni centar spreman je na veliku promenu imidža ukoliko njegov novi klub napravi podvig i osvoji najprestižnije evropsko takmičenje.

"Ako osvojimo Evroligu, obrijaću glavu", poručio je 34-godišnji košarkaš.

Ta izjava sigurno će dodatno zagrejati atmosferu među navijačima Žalgirisa, koji sa velikim očekivanjima dočekuju sezonu u kojoj će njihov tim predvoditi upravo Valančunas.

Pred klubom iz Kaunasa nalazi se težak zadatak, ali ukoliko uspeju da naprave senzaciju i osvoje evropsku krunu, navijači će imati priliku da vide svog novog centra u potpuno drugačijem izdanju.

Litvanski gigant ima veoma zanimljivu ekipu ove sezone, jeste ostao bez Franciska preko leta, ali je doveo nekoliko ozbiljnih pojačanja poput Valančijunasa, Edvardsa, Sterlinga Brauna i atletiski veoma impozantnog Akobondu - Ejiogua.