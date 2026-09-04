Košarka

VALANČIJUNAS DAO OBEĆANJE KOJE ĆE ODUŠEVITI NAVIJAČE: "Ako Žalgiris osvoji Evroligu – brijem glavu"!

В.М.

04. 09. 2026. u 15:32

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Dolazak Jonasa Valančunasa u Žalgiris jedno je od najvećih pojačanja u Evroligi ovog leta. Litvanski centar se nakon 14 godina provedenih u NBA ligi vratio na evropske parkete, a njegov povratak izazvao je ogromnu pažnju u domovini.

ВАЛАНЧИЈУНАС ДАО ОБЕЋАЊЕ КОЈЕ ЋЕ ОДУШЕВИТИ НАВИЈАЧЕ: Ако Жалгирис освоји Евролигу – бријем главу!

SHERWIN VARDELEON / AFP / Profimedia

Valančunas je sada dodatno zainteresovao javnost zanimljivim obećanjem koje je izneo tokom gostovanja u jednoj litvanskoj televizijskoj emisiji. Iskusni centar spreman je na veliku promenu imidža ukoliko njegov novi klub napravi podvig i osvoji najprestižnije evropsko takmičenje.

"Ako osvojimo Evroligu, obrijaću glavu", poručio je 34-godišnji košarkaš.

Ta izjava sigurno će dodatno zagrejati atmosferu među navijačima Žalgirisa, koji sa velikim očekivanjima dočekuju sezonu u kojoj će njihov tim predvoditi upravo Valančunas.

Pred klubom iz Kaunasa nalazi se težak zadatak, ali ukoliko uspeju da naprave senzaciju i osvoje evropsku krunu, navijači će imati priliku da vide svog novog centra u potpuno drugačijem izdanju.

Litvanski gigant ima veoma zanimljivu ekipu ove sezone, jeste ostao bez Franciska preko leta, ali je doveo nekoliko ozbiljnih pojačanja poput Valančijunasa, Edvardsa, Sterlinga Brauna i atletiski veoma impozantnog Akobondu - Ejiogua.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Tramp zagrmeo: To su izdajnici - žele da izgubimo rat!
Svet

0 0

Tramp zagrmeo: To su izdajnici - žele da izgubimo rat!

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ocenio je danas da su "izdajnici" ljudi i mediji koji tvrde da SAD nemaju dovoljno municije, navodeći da Vašington raspolaže gotovo neograničenim količinama municije srednjeg i visokog kvaliteta i da trenutno proizvodi naoružanje u do sada nezabeleženim količinama.

03. 09. 2026. u 19:23

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Ostoja Mijailović otkrio budžet Partizana za narednu sezonu

Ostoja Mijailović otkrio budžet Partizana za narednu sezonu