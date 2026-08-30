MEDALJA ZA SRBIJU: Aleksandra Perišić osvojila bronzu na Svetskom prvenstvu u tekvondou
REPREZENTATIVKA Srbije u tekvondou Aleksandra Perišić osvojila je ove nedelje bronzanu medalju u kategoriji do 67 kilograma na otvorenom Svetskom prvenstvu za žene, koje se održava u kineskom Taijuanu.
Ona je u polufinalu poražena od Iranke Saghar Moradi Šeihlar, koja je kasnije osvojila zlatnu medalju.
Ovo je druga medalja za Srbiju na otvorenom Svetskom prvenstvu u Kini, pošto je Nadica Božanić u subotu, takođe osvojila bronzu u kategoriji od 73 kilograma.
Podsetimo, Aleksandra Perišić je osvojila srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine.
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