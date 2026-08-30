Meridianbet spaja Beograd i Pariz: Nova era UFC klađenja!

Meridianbet i UFC Fight Night uzdrmali su Beograd početkom avgusta ove godine!

Foto: Meridianbet

Meridianbet je doneo pravu revoluciju u svetu online klađenja, ovoga puta uz spektakl UFC Fight Night. Beogradska Arena je bila prepuna, nije izostala vatrena podrška sa tribina, dok su domaći borci u oktagonu pretvorili srpsku prestonicu u glavno središte MMA sporta. Publika je nezapamćenim aplauzima pokazala da Beograd po strasti i energiji stoji rame uz rame sa najvećim svetskim metropolama.

Kao zvanični i ekskluzivni sponzor UFC Fight Night-a u kategoriji sportskog klađenja, Meridianbet je još jednom potvrdio svoje liderstvo u industriji. Paralelno sa borbama u Areni, Meridian je napravio i digitalni preokret kroz naprednu Watch & Bet opciju. Ljubitelji borbi su imali su priliku da van dvorane u realnom vremenu prate mečeve, uz ekskluzivne kvote, stvarnu dinamiku i bonus dobrodošlice od 26.000 dinara . Na taj način digitalno praćenje mečeva podignuto je na potpuno novi nivo, spajajući strast prema sportu sa inovativnim mogunostma tehnologije. Meridianbet se tu neće zaustaviti. Kroz opciju Watch & Bet , Meridianbet će omogućiti korisnicima da uživo prate UFC Fight Night koji će se održati 5. septembra ove godine u Parizu.

Ovakvi dometi nisu došli preko noći – kompanija već deset godina strateški ulaže u razvoj MMA sporta, od najmlađih borilačkih akademija i amaterskih turnira, pa sve do stvaranja uslova da naši najbolji borci nastupaju na najvećoj globalnoj sceni. Upravo ta dugoročna podrška pozicionirala je Meridianbet kao ključnog pokretača regionalnog sportskog napretka.



Najbolje od svega to što se uzbuđenje nastavlja. Kao što smo već pomenuli, sledeći oktagon naći će se 5. septembra 2026. godine u Parizu, u Accor Areni. Publika će imati priliku da uživa u spektaklu čiji je glavni događaj borba između Dan Hooker-a protiv Salahdine Parnasse-a. Meridianbet već priprema nove pogodnosti i ekskluzivne ponude, nastavljajući da povezuje ljubitelje sporta bez obzira na geografske granice.

Ukoliko si i ti fan MMA borbi, budi sa nama 5. septembra, gledaj prenos uživo uz Watch & Bet i uživaj u još jednom neverovatnom spektaklu.