SRBI OPET SREBRNI: Mačković i Pimenov "odbranili" drugo mesto u finalu dubl skula na SP u Amsterdamu!

SREBRNA medalja ponovo sija na grudima Martina Mačkovića i Nikolaja Pimenova.

foto: milos vukadinovic

Naši najbolji veslači su u finalu dubl skula na Svetskom prvenstvu u Amsterdamu osvojili, kao i prošle godine u Šangaju, drugo mesto. Brži od evropskih prvaka bili su Holanđani Martin Tvelar i Simon van Dorp.

Od početka su Holađani i Srbi vodili žestoku borbu za titulu prvaka sveta. Domaći veslači su posle 500 metara „bežali“ Srbima za osam stotinki. Naši su pokušavali da ih preteknu, ali su Tvelar i Van Dorp pojačali ritam pa su na polovini staze bežali našima za 49 stotinki. Srbi se nisu predavali, ali nisu imali snage da nadmaše sjajne domaće veslače, koji su posle 1.500 metara imali prednost od dve sekunde, a na kraju su bili brži za više od tri sekunde.

Naši nijednog trenutka nisu dozvolili ostalim rivalima da im ugroze drugo mesto,a od trećeplasiranih Belgijanaca Andrisa i Vajveja bili su brži za više od dve sekunde. Četvrti su bili Španci Pombo i Romero, peti Britanci Hajvud i Najt, a šesti Česi Podržil i Nedela.

Inače, finalne trke su zbog nevremena kasnile sat i po vremena.

U skifu je blistala Jovana Arsić, koja je u svojoj četvrtfinalnoj grupi osvojila prvo mesti i sutra (15.12) će veslati u polufinalu. Finale je na programu u nedelju.

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