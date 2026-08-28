CRNO-BELI UMIRILI LESKOVČANE: Šampion bez milosti!

Rukometaši Partizana su u prvom kolu ARKUS lige u dvorani „prof. dr Branislav Pokrajac“ savladali Dubočicu sa 39:31 (20:18). Ostale utakmice igraju se 12.i 13.septembra.

Foto Nikola Skenderija

Kod crno-belih blistao je Lumbroso sa 12 golova, Papović je dao sedam, a Crnoglavac šest. Kod Leskovačna najubojitiji su bili Nikolić i Ristović sa sedam golova.

Bio je ovo i meč petog kola Regionalne lige. Na tabeli vode Pelister i Partizan sa četiri boda.

U trećem kolu grupe B Dinamo je u Pančevu izgubio od Ohrida – 28:30. Makedonski klub vodi sa šest bodova, dok Dinamo i Vojvodina nemaju ni bod.

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