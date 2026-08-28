Gotovo je! Partizan precrtao Zubairua

NEMA više dileme!

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Ibrahim Zubairu prvi će osetiti posledice najavljenog "čišćenja" svlačionice Partizana, piše "Telegraf"!

Krilni napadač crno-belih nalazi se pod suspenzijom, izbačen je iz prvog tima i stavljen na transfer listu. Očekuje se da fudbaler iz Gane napusti klub do kraja prelaznog roka, pošto uprava i stručni štab više nisu želeli da tolerišu njegovo ponašanje.

Iako je dobio nekoliko prilika da se popravi, promena je izostala. U Humskoj smatraju da je njegova nedisciplina narušavala atmosferu u svlačionici, zbog čega je odluka o rastanku bila neizbežna. Ovaj epilog donosi veliko razočaranje, s obzirom na to da je igrač odlično započeo aktuelnu sezonu.

Crno-beli su za slobodu svog krilnog igrača odredili obeštećenje od 1.500.000 evra, ali su spremni na pregovore i kompromise. Ova poruka je već prosleđena fudbalskim agentima kako bi se što pre pronašla nova sredina, a Zubairu će do realizacije transfera trenirati odvojeno od ekipe.

Partizan je već osigurao zamenu na levoj strani terena dovođenjem Nikole Čumića, čime je stavljena tačka na Zubairuovu epizodu u crno-belom dresu.

