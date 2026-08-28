Politika

"DŽABA IM NADA I NOVCI" Vučić žestoko o hrvatskom mešanju u srpske poslove: Žele Srbiju na kolenima, nadaju se da njihovi puleni mogu da pobede

В.Н.

28. 08. 2026. u 14:06

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, u poseti Mačvanskom okrugu, govorio je o narativu hrvastkih institucija koje su iste kao izjave predsednikovih protivnika.

ЏАБА ИМ НАДА И НОВЦИ Вучић жестоко о хрватском мешању у српске послове: Желе Србију на коленима, надају се да њихови пулени могу да победе

Foto: Novosti

- Zamislite da umre Gotovina i da je javi Ministarstvo rada i socijalne zaštite Republike Srbije. Vidite da oni nisu normalni, osim što su nepristojni. To je najdirektnije upilitanje u unutrašnje stvari svakog dana. Zato žele Srbiju na kolenima i nadaju se da njihovi puleni mogu da pobede. Džaba im nada i novci - rekao je on i najavio odlazak u Njujork gde će održati najslušaniji govor i da je već sada počeo da prirpema šta su Srbiji i našem narodu radili od '90. godina.

- Naš je cilj da imamo što bolje odnose sa onima koji su nam otimali i ponižavali nas, ali to nikada ne sme da se zaboravi. To su za nas važne stvari. Nemojte da nagađate, ne znamo ni kada će doći telo ni kada že biti sahrana - napomenuo Vučić.

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