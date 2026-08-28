KAKAV ŽREB! Zvezdini dželati se nisu usrećili, bivši kapiten Srbije dolazi u Zagreb, Vlahović izbegao Juventus

ZAVRŠEN je žreb za grupnu fazu Lige Evrope

FOTO: Stanley Gontha, Pro Shots / Alamy / Profimedia

Dušan Tadić će sa holandskim NEK Najmegenom igrati protiv: Benfike (d), Juventusa (g), Rena (d), Dinama (g), Omonije (d), Celja (g), Levskog (d) i Ararata (g).

Dušan Vlahović će sa turskim Bešiktašem igrati protiv: Marsej (d), Bajer Leverkuzen (g), Union SG (d), Seltik (g), Kristal Palas (d), Omonija (g), Hapoel Ber Ševa (d), Hofenhajm (g). Žreb ga nije spojio sa bivšim klubom Juventusom.

Zvezdini "dželati" nisu imali sreće. Hapoel Ber Ševa je dobio izuzetno atraktivnu grupu protivnika. Najveće ime koje će izaći na megdan izraelskom predstavniku jeste italijanski velikan Juventus, koga će Hapoel dočekati na domaćem terenu.

Zbog bezbednosne situacije na Bliskom Istoku, Ber Ševa će ove velike mečeve morati da organizuje na neutralnom terenu u Evropi. Pored "Stare dame", Hapoel će kod kuće ugostiti zagrebački Dinamo, špansku Selta Vigo i grčki OFI Krit. Sa druge strane, čekaju ih paklena gostovanja u Istanbulu protiv Bešiktaša, na Ostrvu protiv Bornmuta, kao i putovanja u Holandiju (AZ Alkmar) i Belgiju (Rojal Union SŽ).

Sa druge strane, Viktorija Plzenj, koja je prethodno eliminisala beogradsku Crvenu zvezdu u kvalifikacijama, imaće izuzetno težak ispit u Lisabonu, gde će gostovati slavnoj Benfiki na stadionu "Luž". Češki predstavnik će pred svojom publikom u Plzenju imati ozbiljne taktičke ispite protiv Real Sosijedada i Bornmuta, dok će bodove za prolaz tražiti protiv mađarskog Ferencvaroša i norveškog Lilestrema. Na gostujućim terenima, osim Lisabona, Viktorija će putovati u Belgiju na noge Rojal Unionu, u Poljsku protiv ratnički raspoložene Jagelonije, kao i na vruć teren u Bugarsku protiv Levskog iz Sofije.



Prvih osam ekipa direktno će se plasirati u osminu finala, dok će klubovi od 9. do 24. mesta igrati plej-of za preostalih osam mesta među 16 najboljih.

Prvo kolo ligaškog takmičenja na rasporedu je 16. i 17. septembra, a poslednje 28. januara 2027.

Raspored utakmica Lige Evrope:

kolo 16/17. septembra 2026.

kolo 15. septembra 2026.

kolo 22. septembra 2026.

kolo 5. oktobra 2026.

kolo 26. oktobra 2026.

kolo 10. decembra 2026.

kolo 21. januara 2027.

kolo 28. januara 2027.