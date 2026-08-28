"Ja ne znam koji fudbal mi igramo!" Partizan raspametio Špance, Čumić sve otkrio

Nikola Čumić je nakon meča Partizana i Heteafea 2:1 (ukupno 3:4) u revanš meču plej-ofa za Ligu konferencije potpuno iskreno govorio o svemu što se desilo, pa i sopstvenom promašaju koji je mogao da promeni sve u dvomeču.

Foto Nikola Skenderija

- Velika šteta, mislim da je bolji tim ispao, nažalost. Očigledno su nas ona dva gola u Madridu koštala puno. I moj promašaj - da sam dao gol tada, sto posto bismo preokrenuli do 90. minuta. Meni je najteže, jako mi teško pada što nisam postigao gol. Nadam se da će navijači imati razumevanja i da će doći golovi i dobre utakmice", rekao je Čumić.

Koliko su ga oduševili navijači najbolje govori reakcija bivšeg saigrača.

- Ovo je nešto neverovatno, ovo je najbolja atmosfera u kojoj sam u karijeri igrao. Baš sam pričao sa mojim bivšim saigračem, koji mi je rekao: "Ja ne znam koji fudbal mi igramo u Španiji", ovo je nešto neverovatno". Svaka čast navijačima, videli ste koliko smo mi bolji uz njih, sa koliko energije tad igramo, hvala svakom ko je došao danas. Mislim da smo im vratili dobrom utakmicom i dobrom borbom".

Promašio je jednu odličnu šansu, a zna i zbog čega. Preuzima odgovornost i tvrdi da je morao da pogodi.

- Trčao sam sprint nekih 50-60 metara, samo sam želeo da pogodim gore. Da sam pogodio, golman se ne bi ništa pitao. To su neke sitnice, neki detalji, ali morao sam da dam gol", rekao je Čumić.

Zatim se dotakao situacije sa Sašom Ilićem, trenerom Partizana, koji još uvek nije presekao šta će uraditi i da li ostaje trener "parnog valjka".

- Rekao nam je da je ovo Partizan koji on želi, drago mi je da ga vidim pozitivnog. Mislim da je zaslužio, ne samo večeras, već svaku utakmicu, da je ovo minimum koji treba da damo za njega. Znamo ko je Saša Ilić i kakva je to legenda. Ne smeju više da nam se dešavaju ni Lučani ni Kragujevac, mi smo Partizan i ovom utakmicom treba da pokažemo svakoj ekipi da treba da nas se plaše", zaključio je on.