BAJERN OTVARA BUNDESLIGU PROTIV ŠTUTGARTA – ŠAMPION ODMAH NA OZBILJNOM TESTU

Bavarci kreću u odbranu titule, dok Štutgart na Alijanc arenu stiže kao učesnik Lige šampiona

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Nova sezona Bundeslige počinje velikim duelom na Alijanc areni, gde će aktuelni šampion Bajern Minhen ugostiti Štutgart. Tim Vensana Kompanija želi da odmah nastavi tamo gde je stao prošle sezone, ali mu na premijeri stiže četvrtoplasirana ekipa prethodne sezone.

Bajern je prošle sezone praktično bez konkurencije stigao do titule. Bavarci su osvojili čak 89 bodova i završili prvenstvo sa 16 bodova više od Borusije Dortmund, dok su posebno impresivni bili u napadu.

Hari Kejn, Majkl Olise, Luis Dijaz i ostatak ofanzivne linije su predvodili ekipu koja je postigla čak 122 gola i postavila novi rekord Bundeslige. Prethodni rekord iznosio je 101 pogodak, što dovoljno govori koliko je Bajern bio dominantan u poslednjoj trećini terena.

Nova sezona je već počela osvajanjem trofeja. Bajern je u Superkupu savladao Borusiju Dortmund sa 2:1 i tako dodatno podigao samopouzdanje pred početak prvenstva. Ekipa je sada izgubila samo jednu od poslednjih 26 utakmica u svim takmičenjima.

Poseban adut će biti Alijanc arena. Bajern je neporažen na poslednjih 11 utakmica pred svojim navijačima, a pobedom protiv Štutgarta bi stigao do petog uzastopnog trijumfa na otvaranju Bundeslige.

Ipak, gost iz Štutgarta teško može da se smatra lakim prvim rivalom. Ekipa Sebastijana Henesa je prethodnu sezonu završila na četvrtom mestu sa 62 boda i izborila plasman u Ligu šampiona, dok je sa 71 postignutim pogotkom imala drugi najbolji napad lige, tik iza Bajerna.

Štutgart je novu takmičarsku godinu otvorio ubedljivom pobedom od 4:0 protiv Hanze u Kupu Nemačke, ali tradicija protiv Bavaraca ne ide mu u prilog. Bajern je dobio poslednjih šest međusobnih susreta, uključujući i finale Kupa prethodne sezone, kada je slavio sa 3:0.

Domaćin će biti bez Džamala Musijale, ali Kompani i dalje ima dovoljno ofanzivnog kvaliteta da od prvog minuta napadne tri boda. Štutgart će svoje šanse tražiti preko Deniza Undava i brze tranzicije, dok će jedan od glavnih zadataka gostiju biti da pronađu način da uspore Kejna, Olisea i Dijaza.

Bajern tako odbranu titule počinje protiv jednog od najboljih timova prethodne sezone. Bavarci imaju formu, tradiciju i domaći teren na svojoj strani, ali Štutgart na Alijanc arenu dolazi sa kvalitetom dovoljnim da već na otvaranju ozbiljno testira šampiona.

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