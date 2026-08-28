ŠEST MILIONA EVRA ZA LOKALNE PUTEVE: Vučić najavio radove u Osečini

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će u lokalne puteve na području opštine Osečina biti uloženo ukupno šest miliona evra i naveo da će uskoro početi radovi na završetku preostalog dela puta u Gornjem Crniljevu.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Vučić je rekao da je do sada uloženo 2,5 miliona evra u lokalne puteve u Osečini i da se trenutno radi na tri pravca, što je, kako je naveo, ukupno više od četiri miliona.

- Dodaćemo više od milion i po da bismo se približili cifri od šest miliona evra uloženih u lokalne puteve. Nadam se da će vam time makar deo onoga što smo rekli biti ispunjeno. Dužni smo i za Gornje Crnjiljevo da završimo onaj deo koji nije urađen i to ćemo uskoro krenuti da napravimo - rekao je Vučić na otvaranju 21.Sajma šljiva u Osečini.

On je obišao štandove i razgovarao sa proizvođačima i izlagačima na sajmu.

(Tanjug)

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