ŠEST MILIONA EVRA ZA LOKALNE PUTEVE: Vučić najavio radove u Osečini
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će u lokalne puteve na području opštine Osečina biti uloženo ukupno šest miliona evra i naveo da će uskoro početi radovi na završetku preostalog dela puta u Gornjem Crniljevu.
Vučić je rekao da je do sada uloženo 2,5 miliona evra u lokalne puteve u Osečini i da se trenutno radi na tri pravca, što je, kako je naveo, ukupno više od četiri miliona.
- Dodaćemo više od milion i po da bismo se približili cifri od šest miliona evra uloženih u lokalne puteve. Nadam se da će vam time makar deo onoga što smo rekli biti ispunjeno. Dužni smo i za Gornje Crnjiljevo da završimo onaj deo koji nije urađen i to ćemo uskoro krenuti da napravimo - rekao je Vučić na otvaranju 21.Sajma šljiva u Osečini.
On je obišao štandove i razgovarao sa proizvođačima i izlagačima na sajmu.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: Vučić se pozdravlja sa građanima u Vranju
Preporučujemo
VUČIĆ U OSEČINI: "Šljiva prvi srpski prepoznatljiv brend i stub srpske poljoprivrede"
28. 08. 2026. u 14:01
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Poskok se uvija, sprema se da napadne: Bosanac zatekao otrovnicu u plasteniku, zabeležio JEZIV snimak (Video)
SAMIR Saldić iz okoline Gradačca u Bosni i Hercegovini pošao je juče u večernjim satima do plastenika na svom imanju kako bi ubrao malo paradajza.
26. 08. 2026. u 13:29
Komentari (0)