MOJ SREĆAN BROJ JE 66:Mateja Gašić odbio brojne ponude i potpisao ugovor sa novosadskom Vojvodinom

MATEJA gašić novo pojačanje novosadske Vojvodine, potpisao je četvorogodišnji ugovor, do 2030. , a zbog dresa sa brojem 66, za koji kaže da mu je srećan broj, odbio je brojne ponude. U Vojvodinu je, kako kaže, došao da po trofeje i da ostavi dubok trag!

FOTO: FK Vojvodina

Ponosan je Gašić zbog dolaska u redove „stare dame“, i ne krije da mu je čast i privilegija što je postao deo ovako velikog kluba.

– Sjajno se osećam, po dolasku mi je odmah bilo jasno o koliko velikom klubu se radi – počeo je priču Gašić, ne krijući da je zbog Vojvodine odbio brojne ponude iz inostranstva i da smatra da je ovo najbolji korak za razvoj karijere. – Bilo je interesovanja i ponuda drugih klubova, ali na kraju sam shvatio da je Vojvodina najbolji klub za mene i zaista sam presrećan što sam došao. Potpuno sam spreman i jedva čekam da zaigram u svom novom timu.

FOTO: FK Vojvodina

Dolazak u novosadsku Vojvodinu, ocenjen kao jedan od najboljih prelaznih rokova u istoriji kluba, kod Gašića, kako kaže, ne stvara pritisak, jer je za njega ogromna čast što u Vojvodinu dolazi u trenutku kada dovodi igrače takvog kalibra i što na taj način pokazuje da ima najveće moguće ambicije.

Stil Marka Savića je ofanzivan i moderan fudbal, koliko je takva filozofija bila razlog da izabereš Vojvodinu?

– Veoma mi je bitno da znam da vizija trenera jeste u skladu i sa mojim karakteristikama. - kaže Gašić, dodajući da zna da trener voli da bekovi ulaze i u unutra, da igraju ofanzivno i da njemu meni lično sve to odgovara. - Verujem da ćemo se brzo sporazumeti i da ću na terenu pokazati koliko mogu.

Moderan fudbal zahteva od bekova raznovrsnost i igru u dva smera, postoji li neki igrač na svojoj poziciji na koga se posebno ugledaš i čije igre voliš da pratiš?

– Onako na prvu loptu, mogu da kažem da volim da gledam Ašrafa Hakimija zbog tog ofanzivnog stila i zbog toga što je prototip jednog modernog desnog beka - otkrio je Gašić, i pred nastavak sezone poručio da će pružiti maksimum na svakom treningu i na svakoj utakmici i da će učiniti sve da usreće navijače.

FOTO: FK Vojvodina

Potpisivanjem ugovora sa Vojvodinom na četiri godine, Gašić, kako kaže, je najbolji pokazatelj da želim da uspe i da u Vojvodini ostavim dubok trag.

- Nadam se da ću biti deo istorije Vojvodine i da ćemo svake sezone biti sve bolji i bolji - kaže Gašić.

Na poziciji desnog beka tokom protekle dve godine Lazar Nikolić je bio jedan od najstandardnijih i najboljih igrača Vojvodine pa i čitave lige.

– Svaka konkurencija je zdrava i važna za napredak svakog igrača, a posebno kada je ovako jaka. Laki Nikolić je odličan igrač i to pokazuje godinama unazad i verujem da je i za mene i za njega zdrava konkurencija - iskren je Gašić.