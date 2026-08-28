SAUČEŠĆE ŠOJGUA POVODOM SMRTI RATKA MLADIĆA: Sa gorčinom sam primio vest, bio je izložen nečovečnim uslovima u haškim kazamatima
SEKRETAR Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu izjavio je najdublje saučešće povodom smrti nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića njegovoj porodici i prijateljima. On je ukazao na nečovečne uslove u Haškom tribunalu kojima je bio izložen.
- Sa gorčinom sam primio vest o smrti generala Ratka Mladića u haškim kazamatima. Nepravedna presuda koju je Ratku Mladiću izrekao Međunarodni tribunal za bivšu Jugoslaviju, kao i nehumani uslovi njegovog zatočeništva, predstavljaju drastičan primer nepoštovanja međunarodnih pravnih normi i principa pravičnog i humanog tretmana zatvorenika - navodi se u njegovom telegramu.
Mladić je preminuo u četvrtak u Haškom tribunalu.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Poskok se uvija, sprema se da napadne: Bosanac zatekao otrovnicu u plasteniku, zabeležio JEZIV snimak (Video)
SAMIR Saldić iz okoline Gradačca u Bosni i Hercegovini pošao je juče u večernjim satima do plastenika na svom imanju kako bi ubrao malo paradajza.
26. 08. 2026. u 13:29
Komentari (0)