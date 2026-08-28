Politika

SAUČEŠĆE ŠOJGUA POVODOM SMRTI RATKA MLADIĆA: Sa gorčinom sam primio vest, bio je izložen nečovečnim uslovima u haškim kazamatima

Новости онлине

28. 08. 2026. u 14:43

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SEKRETAR Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu izjavio je najdublje saučešće povodom smrti nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića njegovoj porodici i prijateljima. On je ukazao na nečovečne uslove u Haškom tribunalu kojima je bio izložen.

САУЧЕШЋЕ ШОЈГУА ПОВОДОМ СМРТИ РАТКА МЛАДИЋА: Са горчином сам примио вест, био је изложен нечовечним условима у хашким казаматима

Foto: Tanjug/Shamli Zhumatov/Pool Photo via AP

- Sa gorčinom sam primio vest o smrti generala Ratka Mladića u haškim kazamatima. Nepravedna presuda koju je Ratku Mladiću izrekao Međunarodni tribunal za bivšu Jugoslaviju, kao i nehumani uslovi njegovog zatočeništva, predstavljaju drastičan primer nepoštovanja međunarodnih pravnih normi i principa pravičnog i humanog tretmana zatvorenika - navodi se u njegovom telegramu.

Mladić je preminuo u četvrtak u Haškom tribunalu.

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