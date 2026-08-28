DVE METODE: Priprema jabuka za skladištenje i kako obaviti jodo-skrobni test?

PRAVILNO određeno vreme berbe, pažljivo rukovanje plodovima i odgovarajući uslovi u hladnjači predstavljaju osnovu za očuvanje kvaliteta jabuke i smanjenje gubitaka tokom višemesečnog skladištenja.

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Da bi se plodovi jabuke uspešno čuvali u hladnjačama tokom dužeg vremenskog perioda, odnosno nekoliko meseci, potrebno je pravilno odrediti trenutak berbe, pažljivo obaviti berbu i obezbediti odgovarajuće uslove za skladištenje, navode iz Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja (PIS).

- Svaka sorta ima optimalan trenutak za berbu, odnosno period u kojem plodovi imaju odgovarajući stepen zrelosti za dugotrajno čuvanje. Prerano ubrani plodovi mogu imati slabiji kvalitet i lošije sazrevati u skladištu, dok se prezreli plodovi kraće čuvaju i podložniji su fiziološkim poremećajima i propadanju - ističu stručnjaci.

Dve metode

Stepen zrelosti plodova može se utvrđivati različitim metodama, a kod nas se najčešće koriste:

jodo-skrobni test i

ispitivanje čvrstine ploda penetrometrom.

Jodo-skrobni test

Jodo-skrobni test je jednostavna metoda kojom se procenjuje stepen zrelosti ploda na osnovu promene sadržaja skroba tokom sazrevanja.

Kako plod sazreva, pojašnjavaju iz PIS, skrob se razgrađuje u šećere, pa se površina ploda nakon tretiranja jodom sve manje oboji. Intenzivnije i obimnije tamno obojenje ukazuje na veći sadržaj skroba i, samim tim, na raniji stepen zrelosti.

Rezultat se upoređuje sa standardnom skalom, pri čemu je za svaku sortu definisan odgovarajući stepen zrelosti za berbu.

Ispitivanje čvrstine ploda penetrometrom

Druga često korišćena metoda za određivanje zrelosti plodova jeste merenje njihove čvrstine penetrometrom.

- Za ispitivanje se uzima reprezentativan broj plodova. Na dva suprotna mesta na plodu uklanja se deo pokožice, nakon čega se vrh penetrometra pritiska na mezokarp sve dok ne prodre do određene dubine - napominju.

Penetrometar meri silu potrebnu za prodiranje klipa u tkivo ploda, a rezultat se izražava u odgovarajućim jedinicama, najčešće kg/cm² ili N. Što je mezokarp čvršći, potrebna je veća sila za prodiranje klipa.

- I kod ove metode postoje referentne vrednosti koje zavise od sorte i namene ploda, odnosno od toga da li je predviđen za kraće ili dugotrajno skladištenje.

Zašto berba sa peteljkom?

Kvalitetna berba je od izuzetnog značaja za uspešno skladištenje. Plodove treba brati pažljivo, vodeći računa da se ne oštete pokožica i tkivo ploda.

- Preporučuje se da se plodovi beru zajedno sa peteljkom, jer njeno odstranjivanje može predstavljati mesto nastanka povrede i potencijalni ulaz za patogene mikroorganizme.

Tokom berbe treba izbegavati udaranje i bacanje plodova. Preporučuje se korišćenje rukavica, kako bi se smanjila mogućnost oštećenja noktima i prstima.

Ambalaža u koju se plodovi beru i transportuju do hladnjače mora biti čista, neoštećena i odgovarajuća za bezbedno slaganje plodova, kako bi se izbegla dodatna mehanička oštećenja.

Priprema skladišta i uslovi čuvanja

Hladnjaču je potrebno pripremiti pre unošenja plodova. Prostor, opremu i ambalažu treba temeljno očistiti, a prema potrebi i dezinfikovati, kako bi se smanjila mogućnost pojave i širenja patogena.

- Tokom skladištenja potrebno je obezbediti odgovarajuću temperaturu, relativnu vlažnost vazduha i, kod kontrolisane atmosfere, odgovarajući odnos kiseonika i ugljen-dioksida - napominju dalje.

Plodovi jabuke su i nakon berbe živi organi. Oni nastavljaju da dišu, pri čemu troše kiseonik i oslobađaju ugljen-dioksid i vodu. Zbog toga je pravilno regulisanje gasnog sastava atmosfere u hladnjači od velikog značaja za usporavanje procesa sazrevanja i očuvanje kvaliteta plodova.

- Preniska koncentracija kiseonika ili previsoka koncentracija ugljen-dioksida, s druge strane, mogu dovesti do anaerobnog disanja i pojave fizioloških oštećenja. Zbog toga se uslovi skladištenja moraju prilagoditi konkretnoj sorti i tehnologiji čuvanja - ističu iz PIS.

Kako zaključuju, pravilno određeno vreme berbe, pažljivo rukovanje plodovima i odgovarajući uslovi u hladnjači predstavljaju osnovu za očuvanje kvaliteta jabuke i smanjenje gubitaka tokom višemesečnog skladištenja.

(Agroklub)