"BIĆE TO NAJGLEDANIJI I NAJSLUŠANIJI GOVOR" Vučić najavio odlazak u NJujork, govoriće o stradanju srpskog naroda

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će nakon 16. septembra otići u Njujork kako bi, kao zastupnik Srbije, govorio o stradanju srpskog naroda tokom devedesetih godina prošlog veka.

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- Zastupaću Srbiju i verujte mi, to će biti najslušaniji govor koji ćete moći da izmerite na društvenim mrežama. Najgledaniji i najslušaniji govor, ne računajući predsednika Trampa. Već sam počeo da pišem govor i videćete šta sam sve sažeo i šta sam sve sagledao, šta su srpskom narodu i Srbiji radili još od 90-ih godina. To će da služi, ako ništa drugo, kao nauk i istorijska čitanka za druge narode, da im ništa ne veruju - rekao je Vučić u Osečini.

On je, odgovarajući na pitanje novinara kako vidi reakciju Ministarstva hrvatskih branitelja na vest o smrti Ratka Mladića, rekao da oni žele Srbiju na kolenima.

- Zamislite da umre Gotovina, pa se javi Ministarstvo rada i socijalne zaštite Republike Srbije. Vidite da oni nisu normalni. Osim što su nepristojni, vidite da nisu normalni. To je sve vreme najdirektnije uplitanje u naše unutrašnje stvari. Zato žele Srbiju na kolenima i zato žele i uzdaju se da na izborima njihovi puleni mogu da pobede. Džabe im nada, džaba im novci - rekao je Vučić.

Ističe da je cilj države održavanje dobrih međunarodnih odnosa, posebno sa onima koji su nas ponižavali i otimali nam zemlju, ali da nikada ne sme da se zaboravi šta je bilo i kako je bilo.

(Tanjug)