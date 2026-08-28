OSTALI BEZ HEROJA: Uveo Hajduk u Ligu konferencija i otišao na Ostrvo
Američki fudbaler Rokas Pukštas oprostio se od splitskog Hajduka na najlepši mogući način – golom koji je klubu doneo istorijski plasman u grupnu fazu Lige konferencije posle više od deceniju i po čekanja, nakon čega je odmah otputovao na potpis ugovora u Englesku.
Splićani su u revanš meču plej-ofa kvalifikacija savladali poljski Rakov rezultatom 3:2 posle produžetaka. Prvi meč u Dalmaciji završen je nerešeno (2:2), a pošto je isti rezultat bio i nakon 90 minuta igre u Poljskoj, meč je otišao u dodatnih 30 minuta. Tamo je stupio na scenu sjajni ofanzivac Hajduka, postigao gol odluke i zaslužio epitet najbolje ocenjenog igrača utakmice.
Odmah po završetku slavlja, Pukštas je potvrdio da napušta "ponos Dalmacije". On se nije ni vratio sa ekipom u Split, već se iz Poljske uputio direktno ka Engleskoj, gde će završiti formalnosti oko transfera u redove jednog člana Čempionšipa.
Engleski klub je sve uslove dogovorio još prošle nedelje, ali je mladi Amerikanac odbio da ode pre nego što završi posao sa Splićanima.
- Želeli su da dođem prošle nedelje, ali nisam mogao napustiti moju braću. Umro bih za ekipu danas", emotivno je poručio heroj Hajduka nakon istorijskog trijumfa.
Rokas Pukštas je u Hajduk stigao 2020. godine kao tinejdžer iz SAD. Preko mlađih kategorija stigao je do prvog tima i postao jedan od najvažnijih šrafova ekipe.
Za seniorski tim Splićana odigrao je 142 meča, postigao 27 golova i zabeležio 12 asistencija.
Sa klubom je osvojio Hrvatski kup, a bio je i deo čuvene juniorske generacije koja je 2023. godine igrala finale Lige šampiona za mlade.
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